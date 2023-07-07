Экологический форсаж: На ралли «Шелковый путь» планируют собрать несколько тонн вторсырья для переработки

На ралли «Шелковый путь» планируют собрать несколько тонн вторсырья для переработки. Фото: Иван Баринов.

Марафон «Шелковый путь» - это красивые машины, огромные скорости и зашкаливающий адреналин. В этом году гонщики промчатся через 13 регионов России и пересекут три часовых пояса. 98 экипажей 5 июля стартовали в Казани, они проедут по отрогам Уральских гор, а потом развернутся, чтобы финишировать в Москве, преодолев в общей сложности более 5 тысяч километров.

При этом ралли развивается год к году. В этот раз особенный упор будет сделан на содействие ответственному поведению участников ралли. В рамках марафона запустят специальный экологический проект по сбору и переработке вторичного сырья, образующегося за время ралли. Пункты сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок будут организованы в Казани, Уфе, Липецке и Самаре. Кроме того, кураторы - эксперты проекта проведут экопросветительскую работу в технических городках ралли и помогут участникам с сортировкой отходов. Собранное вторсырье передадут на переработку региональным лицензированным заводам для производства синтетического волокна и утеплителя из пластика, стройматериалов и велосипедов из алюминия.

Фото: Станислав Тен.

Кроме того, участники ралли присоединятся к уже ставшей традиционной на «Шелковом пути» акции по сбору отработанных шин «Зеленый – новый черный». Собранные покрышки отправятся на Дмитровский завод для переработки в резиновую крошку, которую используют, в том числе для создания покрытий для спортивных площадок.

Яна Белякова, представитель компании «Газпром нефть» - одного из инициаторов проекта – уверена, что данная инициатива поможет привлечь внимание к важности развития экологической культуры.

- Второй год экипажи марафона с нашей помощью сдают на переработку изношенные за время гонки автомобильные шины. Мы надеемся, что участники состязаний поддержат нашу новую экологическую инициативу по сбору упаковки, - говорит она.

Фото: Иван Баринов.

С ней согласна и Наталия Пономарева, возглавляющая экологические проекты компании «ЭкоТехнологии».

- Большие мероприятия оставляют после себя экослед — это неизбежно. На «Шелковом пути» мы постараемся его сократить и помочь в создании инфраструктуры для раздельного сбора отходов, чтобы в дальнейшем их переработать, - уверена она.

Закончится марафон в этом году 15 июля ярким финишем на Красной площади в Москве.