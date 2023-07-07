Наводим уют и готовим сезонные шедевры

Мы составили подборку книг, которые помогут сделать жизнь интереснее, ярче, а любимое жилище - уютнее

Его Россия отмечает 8 июля. Праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, ставших символом крепкой семьи. Издательство «Комсомольская правда» поздравляет всех с этим красивым и добрым праздником, призванным напомнить нам о самых главных вещах в жизни! К этому дню мы составили подборку книг, которые помогут сделать жизнь интереснее, ярче, а любимое жилище - уютнее. Наслаждайтесь этим днем и книгами в кругу семьи. А мы будем и дальше стараться для вас и делиться своими интересными подборками.

Итак, один из главных хитов - «Книга вдохновения. Сезонные рецепты, стиль и идеи домашнего декора на каждое время года». Зачем читать? Чтобы научиться жить яркой жизнью и радоваться самым простым мелочам, окружающих нас. «Книга вдохновения» - признанный бестселлер, выдержавший уже восемь переизданий! Ее можно читать по сезонам и составлять себе планы интересного времяпрепровождения на весну, осень, зиму или лето. Автор Дарья Левина собирала рецепты, советы и наблюдения для этой книги с самого детства. Вместе с ценной информацией под обложку попали и прекрасные эмоции, которые достанутся каждому читателю!

Еще одна книга Дарьи Левиной должна быть у всех, кто любит лето, уют и яркие впечатления. «Романтика дачи. Традиции прошлого, детские воспоминания и уютная загородная жизнь настоящего» - это целое исследование истории российских дач. Появились они еще при Петре I, который стал давать участки земли, стараясь облагородить места по пути к Петергофу. Вот от слова «дать» и появились дачи. Но как многие нововведения Петра, дачи тоже не сразу стали популярны. Прошло немало времени, прежде чем люди поняли какое это счастье (а заодно и труд!) иметь дачу. Советы автора помогут сделать отдых на любимом загородном участке еще более вкусным, интересным и запоминающимся. И да, собираясь на дачу, обязательно захватите эту книгу с собой и немедля приготовьте домашним пирог по рецепту Льва Толстого!

Кстати, если вы ищете, чем бы таким классным порадовать близких, мы можем помочь. В издательстве «Комсомольская правда» вышел потрясающий подарочный набор - роскошная коробка вдохновения, в которую как раз и вошли две вышеназванные книги. Вот уж действительно, книга - лучший подарок!

Книга «Жизнь как праздник. Книга рецептов и декора на все сезоны» - совместная работа Кати Каплар и Андрея Тульского. Эти авторы живут в разных городах и познакомились в соцсетях на почве любви к прекрасному. Оба делают редкой красоты фотографии, обожают пейзажи и архитектуру, вкусную еду и душевные компании. Эти два человека, как никто другой умеют мотивировать жить, а их книга стала настоящей панацеей от смурного настроения. Без сомнения, чтобы заметить то, что замечают Андрей и Катя, требуется особый талант, но также точно: этому можно и научить! Именно это и сделает их красивая книга «Жизнь как праздник. Книга рецептов и декора на все сезоны».

Ну и напоследок сюрприз для всех! 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности в соцсетях ВК и Telegram пройдет экспресс-розыгрыш. Достаточно выполнить несколько простых условий: подписаться на наш аккаунт и написать порядковый номер под постом. Все подробности в наших соц сетях!