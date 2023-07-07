Эксперты раскритиковали предложение Центробанка отменить комиссию за денежные переводы физлиц

Центробанк предложил Сбербанку отменить комиссию за денежные переводы физических лиц. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, назвав это предложение «мудрейшим решением». Однако эксперты с этим не согласны. Как считает экономист Андрея Бархота, предложение ЦБ - чистого вида утопия.

Как пояснил Андрей Бархота, слова которого цитирует gazeta.ru, комиссия за переводы физических лиц - это важная статья доходов банка. В случае их выпадания, изменится экономика транзакционных сервисов.

Еще один аргумент против: превращение переводов в бесплатную услугу приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. Значит, банкам придется снижать процентные ставки по накопительным счетам, а это также снизит доходы клиентов.

- В-третьих, мы должны помнить о законе сохранения энергии. Когда-то Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудного счета. Однако банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования, - поясняет эксперт.

По есть «мудрая экономия» на комиссиях при денежных переводах в конечном счете просто приведет к росту расходов клиентов по другим продуктам. В итоге общая сумма расходов останется неизменной.

Напомним, действующие тарифы на денежные переводы физлиц были установлены Сбербанком в 2020 году и они касаются лишь отправлений свыше 50 тысяч рублей в месяц. С меньших сумм никакие комиссии не взимаются.

По мнению эксперта, ЦБ стоило бы обращать больше внимания на повышение качества финансовых услуг. Но это требует от банков больших вложений. А вложения надо окупать, в убыток себе финансовые организации работать не могут.