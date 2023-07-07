Самая известная охотница на снежного человека найдена мертвой

Экли стала известной в 2016 году, после того как опубликовала видео, которое, как она утверждала, является доказательством существования йети

Одна из самых активных охотников на снежного человека, Клаудия Экли, найдена мертвой в своем доме. По официальной версии, причиной смерти стали проблемы с сердцем, однако неожиданная кончина 51-летней американки стала благодатной почвой для конспирологов всех мастей. Несмотря на заявление ее сожителя в газете The Sun, что смерть может быть связана с гипертонией или проблемой с лекарствами, его слова не остановили лавину домыслов.

Экли стала известной в 2016 году, после того как опубликовала видео, которое, как она утверждала, является доказательством существования йети. Часть СМИ подхватила сенсацию, другие высмеивали женщину и называли ее сумасшедшей.

Как рассказывала Клаудия, она наткнулась на загадочное гигантское существо в горном калифорнийском лесу во время прогулки с дочерьми. Более того, она успела сделать видео, пусть и нечеткое, на котором неведомый силуэт виднеется на дереве. «Я увидела огромное существо с огромной головой - втрое больше человеческой - с огромными ушами и черными миндалевидными глазами. Оно было похоже на неандертальца с кучей спутанных волос» - утверждала американка. Ее слова подтверждали и дочери. На следующий день Клаудия пришла на место роковой встречи и обнаружила там огромные следы. Она разместила на том самом дереве записку с просьбой к местным жителям сообщить о подобных историях и получила несколько звонков с мистическими историями.

Найдя сообщников, Экли решила во что бы то ни стало доказать, что видела снежного человека. Углубившись в проблему, Клаудия обнаружила тысячи свидетельств встреч с ним. С тех пор она посвятила жизнь охоте на фантастическое существо. Экли была настолько увлечена доказательством существования йети, что даже подала иск, чтобы попытаться принудить власти Калифорнии найти его. Целью было заставить власти штата серьезно отнестись к свидетельствам и должным образом расследовать их, а не просто убеждать, что «это мог быть большой медведь».

Изучая все новые и новые факты, американка стала самым знаменитым охотником на снежного человека. Она говорила с сотнями людей, которые якобы тоже встречали похожее существо - не только в США, но и в других частях мира. «Она не только верила в то, что увидела сама, у нее были поддающиеся проверке фотодоказательства, видеозаписи и несколько свидетелей, которые видели одно и то же», — рассказал ее сожитель.

Поиск йети является популярной национальной забавой в США. Ежегодно тысячи людей отправляются в леса в надежде наткнуться на мистическое существо, обсуждают любые зацепки на форумах и винят власти в сокрытии информации. Даже в комментариях под статьями о смерти Экли люди высказываются в том духе, что она была неслучайной.

Однако ученые заверяют, что с радостью бы признали существование нового вида, но никаких сколь-нибудь достоверных доказательств этого пока нет. Все собранные до сих пор образцы ДНК принадлежат людям, медведям или другим животным, и никто еще не нашел тело или хотя бы кость подобного существа.

Рассветом поисков снежного человека в США стали 1970-е годы. Причиной тому послужили нечеткие кадры фильма Паттерсона Гимлана, на которых запечатлен якобы йети, прогуливающийся по руслу калифорнийского ручья в 1967 году. Как сообщала газета New York Times, в тот период даже ФБР подключилось к поиску доказательств. Согласно документам, опубликованным в 2019 году, Бюро изучало клок шерсти, предположительно, снежного человека, присланный одним из исследователей, и провело ряд тестов. Однако в результате этих исследований был сделан вывод, что шерсть принадлежат семейству оленей.