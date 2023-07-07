Фонд Луганской Горьковки пополнился книгой «Комсомольской правды»

Издание заняло достойное место в фондах Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького.

В преддверии 20-летия Международного клуба собкоров «Комсомольской правды» Леонид Арих – собственный корреспондент «КП» в Монголии, передал руководителю «Землячества Донбассовцев» в Москве Петру Акаемову знаменитый собкоровский сборник «Сила – в правде. «Комсомольской!» для вручения Донецкому и Луганскому университетам, а также Центральным библиотекам столиц двух новых субъектов Российской Федерации.

6 июля ценное издание заняло достойное место в фондах Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького, а передала книгу Лариса Суперфин – член региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» в Москве, а также певица, автор песен, лауреат музыкального фестиваля «Шлягер года», Кавалерственная Дама Ордена Святого Станислава и «Миссис Мира» Объединенных Наций. Сборник представляет собой небольшие рассказы собственных корреспондентов газеты «Комсомольская правда» о профессии, времени и о себе. Книга станет отличным подспорьем для будущих журналистов и непременно вдохновит их на создание интересных и цепких статей.