Число 100-бальников ЕГЭ в стране стало больше благодаря эксперименту: Как он проходил, что думают учителя и выпускники

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пилотный проект проходил с 1 февраля в 406-ти столичных школах (всего в Москве больше 700 госучреждений). В нем участвовали 43 тысячи 11-классников (почти 70% от общего числа).

ЧТО ЗА ПРОЕКТ

Финишные 4 месяца дети усиленно готовились к ЕГЭ. «Ненужные» предметы завершили досрочно – за счет часов, отведенных на повторение и контрольные. В расписании оставили математику, историю, обществознание и физкультуру, а еще добавили практикумы по предметам ЕГЭ (они заняли 40% учебного времени). Детей поделили на группы по уровню подготовки, штудировали с ними сложные темы, выполняли задания экзаменов, писали пробные ЕГЭ. Выпускникам даже устраивали психологические тренинги и учили, как правильно распределить время на экзаменах.

В «пилоте» участвовали 43 тысячи выпускников. Акцент был на том, чтобы подтянуть отстающих, особенно тех, чьим родителям не по карману репетиторы и курсы. Остальным ребятам интенсив должен был придать уверенности на экзаменах.

«ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ»

Достигли даже большего. Число двоек (то есть тех, кто не преодолел минимальный порог по тестовым баллам) уменьшилось по всем предметам. Самый заметный прогресс - по литературе и русскому (почти в 4 раза), на последнем месте химия (в 1,2 раза). При этом значительно больше ребят получили максимальные 100 баллов. В этом рейтинге лидируют физика (рост в 7 раз) и биология (в 5 раз), в хвосте снова химия и информатика (в 1,2 раза).

«Очень эффективный эксперимент», – подытожили в Департаменте образования и науки Москвы на недавнем совещании. Выводы подкрепили и результатами опроса: 74% родителей выпускников (голосовали почти 8 тысяч человек) высоко оценили «пилот» и сказали, что нужно продолжать. Против проголосовал «небольшой процент». В числе пожеланий – сделать разделение детей на группы более гибким: учитывать не только уровень подготовки, но и кому какой результат нужен. В депобре пообещали все учесть. А еще сделать расписание более удобным и больше внимания уделять подготовке учителей к преподаванию на практикумах.

ДЕТИ ПЛОХО ЗНАЮТ БАЗУ

- У нас биологию выбрали пять учеников. Результаты ЕГЭ не выдающиеся: самый высокий балл – 62, у остальных – на уровне тройки. Двоек нет, — рассказала «КП» Елена Жуковская, учитель биологии школы им. Н. М. Карамзина, которая попала в проект. - Многие растерялись и не ответили так, как надо. Да и биология – самый сложный экзамен. В учебном плане на нее выделен всего один час в неделю - и в старших классах, и в средних, когда дают «базу». К тому же дети несерьезно относятся к выполнению домашних заданий по устным предметам. А без прочных базовых знаний хорошо сдать ЕГЭ не получится. Ни с репетиторами, ни с курсами. И практикумы не особо помогут.

- Только с биологией так? Вот и средний балл по этому предмету самый низкий по всей стране, и желающих негусто.

- В других школах сдавало примерно столько же детей, что и у нас Этот предмет обычно выбирают, когда другие совсем не тянут. Больше было только в медицинских классах. Похожая ситуация с химией. Больше всего ребят у нас сдавали обществознание. Сдали на уровне прошлого года. Пятеро - на высокие баллы, остальные – на 50-60. По другим предметам улучшение результатов есть, но незначительное.

- Правда ли, что из регионов семьями переезжают в Москву ради того, чтобы ребенок тут пошел в 11 класс и хорошо подготовился к ЕГЭ?

- Были у нас такие ребята. И сдали ЕГЭ лучше других.

- Родители, дети довольны тем, что попали в эксперимент?

- Сначала все были в восторге. Но потом подугасли. Такие интенсивы хорошо бы с сентября начинать, а не с середины года. У многих детей ведь еще и курсы подготовительные, и репетиторы. А вообще нужно возвращаться к устному экзамену. Дети готовиться будут серьезнее, потому что экзаменатор может спросить по билету подробно. А родители перестанут перегружать старшеклассниками вечерними допзанятиями, из-за которых те не успевают делать уроки.

Другой опыт - у учительницы иностранных языков. Их традиционно сдают лучше биологии.

- В декабре за пробные экзамены дети получили от 28 до 72 баллов, а ЕГЭ сдали лучше – на 80-97 баллов, — рассказала о своем опыте учитель английского и французского школы 2103 Валентина Кожухова. – Дети у меня были очень мотивированные, за урок столько материала успевали отработать. В группах у нас было от 10 до 15 человек.

РЕБЯТ ИЗ РЕГИОНОВ ОБДЕЛИЛИ

В родительских чатах мнения полярные. Есть те, кто доволен: мол, отличные результаты у детей, давайте просто порадуемся! Есть и возмущения. Например, тем, что ребята из регионов оказались в неравном положении и это нечестно. А еще родители считают, что это чистой воды натаскивание, и в вузах преподаватели потом «намучаются с такими отличниками». К тому же непрофильные предметы участники эксперимента прошли скорее всего по верхам, а они ведь тоже нужны в вузе — опять побегут к репетиторам? Еще не понятно, почему по одним предметам – рывок, а по другим почти без изменений (та же математика, основа всех основ).

И главный вопрос - почему все так устроено, что без спецподготовки детям трудно сдать выпускные экзамены? Полгода вгрызаются в 3-4 предмета, а предыдущие 10,5 лет коту под хвост?

УЧАТ ОДНОМУ, СПРАШИВАЮТ ДРУГОЕ

Об этом упомянул и мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями ЮВАО (видео выложено в личном блоге):

- В чем, на мой взгляд, состоит системная проблема школьного образования? Мы учим детей в соответствии со стандартами 11 лет. Но потом они приходят на выпускной экзамен, а там все другое, и детей никто не учил, как сдавать ЕГЭ. В самом ЕГЭ ничего плохого не вижу. Однако дети видят в заданиях либо то, что давно походили и успели забыть, либо то, что вообще не проходили или проходили мельком. Разговаривал с ребятами-отличниками из разных школ. Говорят: мол, мы учимся одному, а сдаем другое, это большой стресс. Мы вынуждены ходить к репетиторам, чтобы сдать ЕГЭ. В этом году мы предложили решение проблемы и, судя по всему, получили неплохой результат. Дети сдали значительно лучше, а родители потратили на репетиторов значительно меньше (аплодисменты в зале: Ред.).

Мэр уверен: готовиться к единому экзамену школьники должны не самостоятельно или с репетиторами, а в школе, на уроках.