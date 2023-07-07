На Форуме будущих технологий покажут ключевые квантовые разработки России

На Форуме будущих технологий, который впервые пройдет в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре Центра международной торговли, будут показаны квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют РЖД, Росатом, Газпромбанк, Правительство Москвы и Сбербанк.

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ

В рамках выставочной экспозиции РЖД представит интерактивный контент о развитии квантовой сети и о применяемых для этих целей технологиях. Эксперты, работающие на стенде, ответят на вопросы участников и посетителей Форума и расскажут об основных направлениях деятельности в данной сфере. Также совместно с ключевыми партнерами компания представит отечественное оборудование квантовых коммуникаций. Дополнительно на стенде можно будет в целом ознакомиться с деятельностью Российских железных дорог и ее основными результатами.

Основой стенда Росатома станет масштабная видеоинсталляция, которая проведет зрителя от основания квантовой механики до будущего, в котором квантовый компьютер будет решать сложнейшие задачи, стоящие перед человечеством. Декорации стенда повторяют форму основных элементов для работы квантового компьютера, внутри стенда расположена прозрачная сетка-экран, которая визуализирует кубиты – единицы информации в квантовом компьютере, использующиеся для квантовых вычислений.

Стенд Газпромбанк – это путешествие в будущее, которое настанет уже совсем скоро. Здесь будет представлена интерактивная инсталляция, состоящая из 6 высокотехнологичных стартап-проектов, которые меняют настоящее уже сегодня. Они ускоряют решение оптимизационных задач и задач искусственного интеллекта с помощью квантовых компьютеров и квантовых алгоритмов, решают проблемы кибербезопасности на основе квантово-устойчивых алгоритмов, измеряют магнитные поля с помощью сенсоров нового типа и многие другие. Это проекты QBoard, QApp, QRate, «Дефан», а также QSpace и проект QLU. Каждый из проектов будет представлен в формате специальных маркеров, активирующих digital-контент на экране.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Квантовый мегаполис будущего можно будет увидеть на стенде Правительства Москвы. Столица покажет технологии, которые уже скоро станут неотъемлемой частью умной городской среды, повысят качество жизни горожан. С помощью квантовых технологий можно будет оптимизировать транспортные потоки. Кроме того, они помогут автоматически распознавать объекты в видеопотоке с камер наружного наблюдения. Важное место квант займет и в столичной системе здравоохранения.

Сбербанк представит собственный стенд, на котором собраны инновационные разработки в области искусственного интеллекта, продукты и решения для людей и бизнеса. Гости мероприятия смогут протестировать умные устройства Sber со встроенным виртуальным ассистентом на борту – SberPortal, SberBoom, SberBoom mini и SberBoxTop. Также на стенде у каждого будет возможность создать собственное уникальное изображение с помощью нейросети Kandinsky от Сбера и узнать про суперкомпьютер Cristofari NEO.

В программу открытых дней Форума 13–14 июля включено более 20 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии и бизнес-диалоги. Ожидается, что в Форуме примут участие более 1500 российских и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий. 9–12 июля предваряет открытые дни Форума закрытая научная конференция ICQT 2023, где ученые проанализируют актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий.

Оператором Форума будущих технологий является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: РЖД и государственная корпорация «Росатом». Титульные партнеры: Правительство Москвы и Газпромбанк. Генеральным партнером Форума выступает Сбербанк. Организатор научной конференции ICQT 2023 – Российский квантовый центр.