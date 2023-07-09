В России блюда местных производителей можно заказать на дом

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Чтобы сэкономить деньги и время, многие новосибирцы предпочитают полноценному приему пищи быстрый перекус. “Здоровой” назвать такую еду не поворачивается язык — но зато условный сэндвич стоит дешево, да и готовить дома необязательно, ведь его можно купить в ближайшем кафе у офиса.

Но как быть, если времени не хватает, тратить много денег не хочется, но при этом хочется есть вкусно и полноценно? Воспользуйтесь приложениями доставки — недавно в одном из сервисов появилась новая линейка недорогой готовой еды с домашними блюдами на каждый день. На работу или домой можно заказать завтраки, обеды и ужины по цене, как в самых недорогих столовых.

Такие блюда делают на местных производствах, а заказать их можно через сервис Яндекс Маркет 15 минут. К заказу можно также добавить горячий кофе, продукты или товары для дома — курьер привезет все вместе.

Местные поставщики отмечают, что сотрудничество с сервисом для них является возможностью в полной мере использовать свои производственные мощности и наладить новый стабильный и эффективный канал сбыта.

Кстати, доставка домашних блюд на каждый день появилась также в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Казани, Ростове. Ассортимент везде разный, но не менее вкусный. Еда готовится на местных производствах.