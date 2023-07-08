В России доставка продуктов стала помогать местным производителям

Фото: Shutterstock

Сервисы доставки стараются баловать своих клиентов необычными и изысканными блюдами: фетучини, раменом и другой едой, о которой еще 15 лет назад в России мало кто слышал. А как быть, если хочется чего-нибудь простого и вкусного?

Один из сервисов доставки в Екатеринбурге расширил ассортимент готовой еды. В Яндекс Маркете 15 минут появилась возможность заказать новую линию готовой еды, которая состоит из простых и недорогих блюд на каждый день — завтраков, обедов , ужинов.

Домашние блюда готовят местные производители из натуральных, качественных продуктов. Для местных поставщиков, работа с сервисами доставки — это возможность в полной мере использовать свои производственные мощности и наладить новый стабильный и эффективный канал сбыта.

Доставку можно оформить как на дом для всей семьи, так и на офис — хоть на одного человека, или на нескольких сотрудников, ограничений в этом плане нет. К заказу есть возможность добавить горячий кофе, продукты или товары для дома.

Кстати, линейка базовой недорогой готовой еды появилась и в других городах — Краснодаре, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, но ассортимент для каждого города разный. Все блюда также разработаны с местными производителями и поставщиками.