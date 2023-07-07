Российские хирурги рассказали, как за одну операцию восстановить слух и ушную раковину

Сейчас проходит международная конференция, на которой российские врачи делятся опытом современной отохирургии с коллегами из 17 различных стран

С 5 по 9 июля на базе Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства (НМИЦО ФМБА) проходит важная международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам современной отохирургии и хирургии основания черепа.

Как отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, «НМИЦО - это ведущее профильное учреждение страны и один из мировых лидеров отрасли. Наши специалисты не только успешно осваивают самые передовые медицинские направления - лазерная медицина, генно-инженерная терапия, кохлеарная имплантация и слухоречевая реабилитация – но и вносят значительный вклад в решение различных задач, стоящих сегодня перед мировой оториноларингологией».

Директор Центра, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор Николай Дайхес отметил, что междисциплинарный подход, применяемый командой выдающихся хирургов Центра, позволяет проводить все виды микрохирургических слухоулучшающих, реконструктивно-восстановительных и санирующих операций за одно вмешательство.

В рамках четырехдневной конференции уже проведены несколько мастер-классов, семинаров и «живой хирургии» с прямыми трансляциями из операционной. А также курсы повышения квалификации по современной отохирургии под руководством заместителя директора по международной деятельности, главного научного специалиста научно-клинического отдела патологии уха и основания черепа НМИЦО, доктора медицинских наук, профессора Диаб Хассана Мохамада Али.

В работе конференции принимаю участие очно или онлайн ведущие эксперты из 17 стран: Китая, Турции, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Сирии, Ирака, Египта, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Франции.

Впервые в России мероприятие пройдет с участием представителей Международной федерации оториноларингологических сообществ и Евразийской академии оториноларингологии.