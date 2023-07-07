Самокаты подводят итоги: смогли ли они вписаться в жизнь горожан за два года

В Парке Горького в Москве на Плюс Даче отпразднуют день рождения самокатов Яндекс Go — сервису исполнилось два года. Приглашение активным пользователям сервиса из числа владельцев абонементов на поездки придет пуш-уведомление через приложение. Главным артистом события станет хип-хоп-исполнитель Антоха MC.

В сервисе также добавили, что в честь дня рождения начисляют повышенный кешбэк баллами Плюса: 25% вместо стандартных 5%. Сейчас самокаты Яндекс Go доступны в пяти городах по стране, а также в казахстанском Алматы. По статистике сервиса, каждый седьмой житель этих городов прокатился на электросамокатах Яндекс Go.

Во «флоте» сервиса модели Ninebot Plus Max 2023 года и самокат собственной разработки Wind. Среди арендных устройств подобной модели больше не представлено: главная особенность — амортизация переднего и заднего колеса, что делает поездки более комфортными для пользователя.

В компании также отмечают, что электросамокаты вписались в транспортную концепцию мегаполисов. Их выбирают не только для прогулок, но и как средство передвижения «последней мили»: чтобы не идти пешком туда, куда не довезет общественный транспорт. Статистика сервиса говорит, что на «последнюю милю» приходится две из трех арендных поездок.

В честь дня рождения компания также поделилась статистикой. Самый протяженный маршрут преодолел пользователь из Москвы — 49,9 км. А другой житель столицы установил рекорд по количеству аренд за сутки: он 25 раз брал самокат. Ближайший его «конкурент» живет в Санкт-Петербурге — за день он сменил 20 устройств.