Эксперты считают нереальной полную отмену комиссий российских банков за переводы

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Рубль слабеет. В пятницу утром на валютных торгах курс евро превысил 102 рубля, доллара – выше 93 рублей. Хотя еще меньше двух недель назад обе валюты стоили рублей на 10 дешевле. Это значит, что импортные товары подорожают, а вслед за ними и российские… Но вместо того, чтобы отрегулировать курс рубля представители Центробанка России предложили Сберу отменить комиссию за денежные переводы.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

«Мы очень ждем мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», — заявила на проходящем в Санкт-Петербурге Финансовом конгрессе первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Однако первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв возразил, что «комиссии есть у всех», поэтому Сбер не может принять такое решение в отрыве от других участников рынка.

Эксперты считают, что полная отмена комиссии за переводы между физическими лицами может иметь весомые побочные эффекты. Так, под такие бесплатные переводы могут попадать неформальные ссуды от одного лица к другому, предупреждает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

«В условиях ужесточения регулятором условий потребительского кредитования сегмент неформального микрофинансирования может обрести новое дыхание. Бесплатные переводы позволят снизить издержки на создание и функционирование ростовщических структур. Конечно, Банк России надеялся обнулением тарифов по переводам между счетами поддержать уровень конкуренции на банковском рынке. Однако этот уровень изначально носит монополизированый характер и определяется рыночной долей на рынке зарплатных проектов. Соответственно и прямое регулирование тарифов на финансовые услуги будет иметь неравномерный эффект и может вызвать нежелательные последствия», — говорит эксперт.

«С точки зрения потребителей отмена комиссии за переводы кажется очевидной. Но с точки зрения второго участника процесса, каким являются банки, такая идея экономически нецелесобразна. Банки должны компенсировать расходы на инфраструктуру и другие статьи для дальнейшего развития и поддержания сервиса. К тому же комиссии есть у многих банков, включая и СБП», — добавляет Елена Царёва, старший аналитик, «БКС мир инвестиций».

ОТМЕНА МОЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ ДЛЯ ВСЕХ

Предлагая Сберу отменить комиссию за переводы, ЦБ не учитывает факторы, которые важны для крупных банков и связаны с материальными издержками на содержание офисов, дистанционное обслуживание клиентов, зарплаты сотрудников, добавляет Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».

«Если и отменять комиссии за переводы, то делать это надо централизованно, всем вместе, а это возможно только при принятии соответствующего закона», — считает он.

В отделениях крупных банков, таких как Сбер, или ВТБ, комиссии необходимо сохранить, так как крупные банки несут дополнительные затраты на обслуживание клиентских офисов, зарплаты сотрудникам и т.п., заявил депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков в интервью Lenta Ru.

Косвенные доходы банков не настолько велики, чтобы только за счет них окупать дальнейшее развитие платёжных сервисов для населения, сетует управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

«Вероятно, если мы и увидим в ближайшие годы отмену комиссий на переводы для физических лиц во всех банках, то это будет компромисс между желанием банков окупать вложения в платёжные сервисы и стремлением к повышению прозрачности операций физических лиц. Например, могут стать бесплатными переводы в размере, сопоставимом со средней величиной банковских вкладов в экономически развитых регионах», — рассуждает эксперт.

«У НАС ДРУГИХ ПРОБЛЕМ НЕТ?»

Экономист Андрей Бархота заявил Газете.ру, что полная отмена комиссий за денежные переводы между физическими лицами — утопия.

«Во-первых, переводы такого рода являются важным элементом комиссионных доходов банка. В случае их выпадания, изменится экономика транзакционных сервисов. Во-вторых, превращение переводов в бесплатную услугу приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. Это обусловит необходимость снижения процентных ставок по накопительным счетам, что невыгодно самим потребителям финансовых услуг. В-третьих, мы должны помнить о законе сохранения энергии. Когда-то Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудного счета. Однако банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования», — сказал он.

По словам экономиста, императивная отмена комиссий за денежные переводы приведет к росту расходов клиентов по другим продуктам. Как следствие, общая сумма расходов останется неизменной.

«Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг. Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — добавил Бархота.

Не промолчал и экономист Михаил Хазин, у которого на эту тему вышла авторская колонка в «Эксперте»: «У нас что, других проблем нет? И страховые компании (которые тоже регулирует ЦБ) всегда и в полном объёме всё выплачивают все платежи? Микрофинансовые организации не тиранят граждан? ЦБ активно защищает тех же граждан от мошенников, которые воруют деньги с банковских счетов? И это всё куда менее важно, чем, прямо скажем, достаточно низкие комиссии Сбера?»

Экономист предложил задумаемся о тех, кто хотел взять ипотеку или ещё какой реально нужный семье кредит и не смог этого сделать, потому что ЦБ девальвировал рубль и банки начали массово отказывать клиентам или повышать ставки. Эта тема ЦБ не интересует? А если нет, почему она молчит?

«Отметим, что руководство Сбера ответило на этот демарш довольно адекватно, хотя и очень вежливо, — резюмировал Михаил Хазин. — Но, в общем и целом, эта дискуссия однозначно показала, что выступление Скоробогатовой проходит по линии популистского пиара после скандала с девальвацией рубля. Причём ход этот оказался слабым, но, видимо, у нынешнего руководства ЦБ нет в запасе каких-то реальных действий, которые можно было бы «продать» народу, как заботу руководства ЦБ о его проблемах. Что, естественно, немедленно поднимает у этого самого народа (который мне довольно активно пишет) вопрос, а зачем нам такое руководство для такого важного для экономики органа, как Центральный банк. Впрочем, этот вопрос выходит за рамки экономических тем, о которых я пишу. Но, как, говориться, имеющий уши да услышит!»