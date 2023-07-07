Конгресс молодых ученых станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий

В Москве под руководством советника президента России Антона Кобякова состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению III Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета по проведению в стране Десятилетия науки и технологий. На заседании обсуждался ход подготовки мероприятия, которое пройдет 28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусств «Сириус».

Организаторы Конгресса молодых ученых — Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и АНО «Национальные приоритеты».

НА ОЧЕРЕДИ ХАБАРОВСК, ПЕРМЬ И АСТРАХАНЬ

«III Конгресс молодых ученых станет одним из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022–2031 годах, - подчеркнул советник президента Антон Кобяков. - Необходимо тщательным образом проработать вопросы подготовки Конгресса, чтобы сделать его еще более наполненным и запоминающимся. В этом году мы расширили географию мероприятий-спутников Конгресса, активно работаем с молодежными лидерами. Так, Friends for Leadership получили Специальный консультативный статус ЭКОСОС ООН, и мы будем рады рассмотреть их возможное участие в Конгрессе».

Повестка встречи включала обсуждение организационных вопросов, касающихся подготовки деловой программы, работы с участниками, медиаобеспечения, международного сотрудничества, подготовки площадки, реализации противоэпидемиологических мер.

Участники рабочей группы обсудили организацию мероприятий-спутников Конгресса молодых ученых, которые пройдут в сентябре 2023 года в Хабаровске и в октябре 2023 года в Перми и Астрахани. Каждое из мероприятий примет до 100 ученых и модераторов, которые представят свои исследования по задачам, заявленным регионами.

«ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В ходе встречи были затронуты вопросы создания круглогодичной постпрограммной работы с участниками Конгресса в целях сохранения глубокого погружения в повестку мероприятия. В частности, планируется привлекать постоянных участников в качестве экспертов по формированию предложений в программу Конгресса. А кроме того, для вовлечения молодых ученых в постоянную работу на мероприятии планируется внедрить «Знаки отличия» - размещение специальной пиктограммы на бейджах – для тех, кто принимает участие в мероприятии три и более раза.

Участники заседания обсудили возможность и необходимую программу подготовки визита представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership. Молодежная организация принимает участие в крупнейших форумах России с 2018 года при содействии Фонда Росконгресс и Центра международного продвижения». Кроме того, в рамках работы с ведущими учебными заведениями стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки реализуемой Россотрудничеством, Конгресс в 2023 году посетят 150 студентов из этих стран.

III Конгресс молодых ученых в третий раз объединит представителей академической среды, в первую очередь молодых ученых — победителей конкурсов грантов, студентов, школьников и ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества.