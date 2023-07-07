Крупнейший фестиваль страны VK Fest расширил список музыкантов, которые выступят на московской сцене

VK Fest усилил лайнап фестиваля в Москве. 15 июля на Синей сцене среди самых популярных артистов выступит хип-хоп-исполнитель и представитель новой школы русского рэпа MACAN. Музыкант исполнит свои хиты, которые не раз входили в топ чарта треков ВКонтакте. Гостей фестиваля ждут и другие громкие имена на музыкальной сцене — список артистов будет расширяться.

Хедлайнерами VK Fest в Москве станут ANNA ASTI и Баста — популярная певица выступит на Синей сцене 15 июля, а один из самых известных рэп-исполнителей страны порадует зрителей своим шоу 16 июля.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Мы рады анонсировать расширение списка артистов на московской сцене — музыкальная программа столицы становится всё более разносторонней. Мы постоянно стараемся сделать наш лайнап разнообразнее и продолжаем работать над этим даже после старта фестивального месяца. Делаем всё для того, чтобы посетители VK Fest могли послушать самых популярных и талантливых музыкантов».

Ранее VK Fest объявил лайнап фестиваля в Москве. В список вошли HammAli & Navai, Клава Кока, GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, Ramil’, Big Baby Tape, Seville (Artik & Asti), ELMAN, Andro, Gafur, TONI, MONA и десятки других артистов. Гости фестиваля получат шанс побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки; у всех желающих будет возможность посетить яркие фотозоны и анимационные шоу. Кроме того, гостей ждут выступления более 30 блогеров, среди которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Валя Karna.val, Дмитрий Масленников и многие другие.

VK Fest уже собрал десятки тысяч людей и сотни артистов в трёх городах страны. Ранее он покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием Сибири в этом году и порадовал Санкт-Петербург самой масштабной программой в своей истории. Уже 8 июля фестивальный праздник придёт к жителям Сочи, а затем 15 и 16 июля завершится грандиозным шоу в московском Парке Горького. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.