Профессор Воробьев: выстрелить себе в голову и остаться в живых – это реально

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Фобии, то есть сильные страхи чего-либо, порой толкают людей на необдуманные поступки. Этот случай был описан еще в 1988 году в The New York Times. 19-летний юноша, страдавший сильной микробофобией (называют еще гермофобия – боязнь микроорганизмов, или мизофобия – боязнь всего грязного), не мог больше жить со своим страхом. Он выстрелил себе в голову из ружья и… выжил! Мало того, полностью исцелился от своего страха. Поступил в университет, стал отличным юристом, прожил полноценную жизнь.

Получается, что он повредил определенную зону мозга, отвечающую за страхи? Об этом мы спросили у профессора Павла Воробьева, д.м.н., председателя Правления Московского городского научного общества терапевтов, руководителя медицинского бюро Павла Воробьева:

- Нет в мозге зон, отвечающих за страхи, или, скажем, за гениальность – это миф. Иначе бы люди давно научились на них воздействовать, чтобы избавить человечества от навязчивых фобий. Но, то, что, повредив мозг, можно остаться в живых – это факт. Известно сотни, если не тысячи случаев, когда спасали людей с гвоздем или даже пулей в мозге. Причем пострадавшие были в сознании, когда их привозили в больницу. Предмет может войти в мозг, пройти, не задев важных центров, и, когда его извлекают, человек продолжает жить привычной жизнью.

- Сам по себе мозг не болит, в нем нет нервных окончаний, поэтому болевой шок человеку не грозит. Да и повреждение мозга опасно лишь в нижних, глубоких отделах, которые отвечают за жизнедеятельность человека, - поясняет профессор Воробьев. - Куда опаснее не повреждение мозга, а его сдавливание, гематома, сотрясение. Вот это часто приводит к летальному исходу или серьезному изменению образа жизни человека. Что касается избавления от фобии, то тут ответ на вопрос, увы, пока неизвестен. В мозге миллионы нейронных связей, благодаря которым мы мыслим, рассуждаем, чего-то боимся. Возможно, случайный выстрел нарушил несколько из этих связей, что позволило юноше избавиться от страха микробов.

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