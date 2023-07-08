В чем смысл Дня любви, семьи и верности и зачем он России

Геннадий Онищенко: «Только в семье, только через семью можно решить вопросы демографии» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

… - Геннадий Григорьевич, доброе утро!

- Здравствуй.

- Это помощник Онищенко - из отпуска. Но сегодня такой праздник, я не мог вам не позвонить, даже будучи в отпуске, День любви, семьи и верности. А вы - отец четверых детей и 12 внуков. Я правильно интерпретирую академика Онищенко?

- Вопрос-то в чем, Саша?

- Как раз в том, чтобы поздравить вас и узнать, насколько полезны - и с медицинской точки зрения - семья, любовь и верность.

- Ну, это основа нашей физиологии, основа эволюции. И вся эволюция человека разумного (а мы сейчас уже добрались до звания Homo sapiens sapiens, дважды sapiens, человек дважды разумный), она (речь об эволюции. - А.Г.) шла через семью.

И то, что этот праздник сегодня… А он новый у нас, его история, с одной стороны, простая, а с другой...

Вы же знаете, что благоверный князь Петр, на муромском престоле в 1203 году (еще не началось даже татаро-монгольское нашествие) заболел проказой. И ему сказали, что есть вот такая крестьянка, девушка из простой семьи, Феврония, которая благочестивая и которая может его вылечить. И она его, действительно, вылечила, хотя эта легенда противоречит медицине современной.

- Да? Почему?

- Потому что вылечить в то время проказу нельзя было.

Но, тем не менее, она вылечила.

Может быть, ремиссия наступила и так далее.

Петр полюбил ее, женился на ней. За это его изгнали из Мурома, поскольку элита тогдашняя (она всегда была неблагонадежной) посчитала, что это позор, когда какая-то простая крестьянка является княгиней, которой они должны подчиняться. Но дело не в этом.

Они уехали, причем на лодке…

- И они потом умерли от любви в один день. Правильно я интерпретирую эту легенду?

- Потом они вернулись и долго правили для пользы этого Муромского княжества.

Короче, это, действительно, хороший пример подобран. А то, что они ушли из жизни в один день, ну да, это тоже есть, и это, наверное, правда.

- Геннадий Григорьевич, вопрос такой. Семьи распадаются. Может быть, какой-то указ и закон, чтобы - всегда любили, были верны в любви…

- Так вот… Буквально на этой неделе Совет Федерации заслушал правительство по поводу демографии. И то, что у нас происходит, условно говоря, 4,5 миллиона женщин, которые могут родить, но не родили еще, и примерно столько же женщин, которые имеют только одного ребенка…

Не потому, что у нас женщины плохие, они у нас святые.

Но мы потеряли вот эту семью, которая должна быть, когда девушка - это потенциальная мать, когда девочка гордится тем, что она в будущем станет мамой.

И не стесняется этого. А как у нас сегодня: «Ты чего, с ума сошла, нарожала столько детей?»

Поэтому сегодняшний праздник для нас очень важен. Потому что только в семье, только через семью можно решить вопросы демографии (но «демография» грубо звучит).

Чем больше детей в семье, тем более гармоничная и счастливая семья.

- Геннадий Григорьевич, еще у меня вопрос такой…

- Дай мне договорить! У нас сегодня институт семьи не здоров, и его можно и нужно решать всеми способами, в том числе маткапиталом, дополнительными льготами матерям.

А самое главное - решать проблему нравственности вот этим примером. И я буду сегодня мерить градус понимания этого, в частности, в Москве, через то, сколько мероприятий будет проведено, посвященных этому дню, который сегодня у нас официально называется День семьи, любви и верности.

- Я его немножко по-другому называю – День любви, семьи и верности. Скажите, может быть, какой-то указ или закон, чтобы запретить измены в семьях, чтобы - уголовное наказание за предательство любви?

- Ты, Саня, нарочитее задаешь мне дурашливые вопросы.

Ну, каким указом мы запретим это?

А вот создание нетерпимой обстановки в обществе, осуждение – это сработает. Но для этого нужны целые поколения.

А для начала нужно указом сегодня сделать то, что было доложено правительством буквально на этой неделе в Совете Федерации…

- А с изменщиками и изменницами как быть?

- Дай договорить. Фильм нормальный российский бы, где есть добрая, хорошая семья, где они друг другу помогают.

А - не вот эти бесчисленные сериалы, когда полуолигарх папа, родив ребенка, ворует его у мамы, мама его прячет (или наоборот).

- Да здравствует любовь, семья и верность!

- С праздником тебя, с Днем семьи, любви и верности, господин Гамов. Эти понятия, конечно же, на практике - в жизни - полезны и с медицинской точки зрения.

- Ура!