Жестокость, отчаяние и безрассудство: Мир в шоке от передачи Вашингтоном Киеву кассетных бомб

Кассетные бомбы и снаряды представляют особую опасность для гражданского населения Фото: REUTERS

Анонсированный Белым домом новый пакет военной помощи киевскому режиму вызвал бурю негативной реакции и осуждения во всем мире. Решение американцев осудили даже их ближайшие союзники, поскольку впервые Вашингтон поставит Киеву кассетные боеприпасы.

Кассетные бомбы и снаряды представляют особую опасность для гражданского населения, так как во время применения и после него часть неразорвавшихся суббоеприпасов, которыми они начинены, становятся минами, убивающими и калечащими людей еще долгое время после окончания военных конфликтов; также огромных затрат и усилий требует их обнаружение и удаление.

Против поставок кассетных боеприпасов Украине выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. «Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая была принята 15 лет назад», — заявил его официальный представитель.

В самих США это решение затмило все новостные поводы. Действующая американская администрация попыталась снизить накал страстей заверениями, что такие поставки будут разовыми, промежуточными, «на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что положение дел гораздо хуже: за решением стоит не стратегический замысел, а отчаяние. В комментарии РИА Новости он заявил, что у Украины попросту заканчиваются обычные 155-миллиметровые снаряды.

«Суть в том, что [у США для Киева] буквально нет других артиллерийских снарядов, которые можно было бы передать им», — отметил экс-разведчик.

Он напомнил, что кассетный артиллерийский снаряд М864 калибра 155 миллиметров не использовался американской армией с 2016 года, так как его "сочли несовместимым с моральными стандартами, установленными Соединенными Штатами". С тех пор, по его словам, эти снаряды лежали на складах.

"Единственная причина, по которой сегодня кассетные боеприпасы направляются на Украину, в том, что у США просто нет других снарядов для них. Это последнее, что у нас есть в арсеналах", — считает Риттер.

Байдена не поддержали даже его однопартийцы. Комментируя решение президента, члены Демократической партии США Джефф Меркли и Патрик Лихи назвали его решение о поставках кассетных бомб серьезной ошибкой, за которую «США придется заплатить непосильную моральную и политическую цену». Представители демократов в Конгрессе США решили даже разработать и представить на голосование специальную поправку к американским законам, которая запретит передачу третьим странам кассетных боеприпасов. А кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший заявил, что решение Байдена «является продолжением безрассудного курса на эскалацию конфликта».

От США отвернулись даже ближайшие союзники. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила, что Германия, подписавшая Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, намерена ее соблюдать. А глава Комитета немецкого бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер напомнил, что «кассетные боеприпасы по праву объявлены вне закона».

О тяготах мирного населения вдруг вспомнили и в Австрии. «Кассетные боеприпасы могут лежать годами и долгое время вредить гражданским лицам уже после завершения конфликта», — напомнил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Почти полсотни правозащитных организаций осудили решение Вашингтона, публично выступив против него. Неправительственная международная организация Human Rights Watch опубликовала на своем сайте воззвание, в котором акцентирует внимание на том, что поставки кассетных боеприпасов Киеву «неизбежно приведут к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведут на нет международное порицание их использования».