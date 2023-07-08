Вырос спрос и цены: Россияне покупают все больше мороженого

Рост продаж популярного лакомства начался еще в апреле Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В России существенно выросли продажи мороженого. Причем, не только в ценах, но и, как говорится, в граммах. И в штуках. По сравнению с июнем прошлого года, за первый месяц нынешнего лета рост составил 13%, эти данные приводит ресурс «Чек индекса», аналитическое подразделение «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), которая анализирует пробитые чеки в более чем 1,1 млн касс страны.

Рост продаж популярного лакомства начался еще в апреле. Главной причиной аналитики называют теплую погоду. Кроме того, указывают они, значительную роль, особенно с начала лета, сыграло и то, что основная масса россиян не уехала за границу, а осталась отдыхать дома. То есть едоков в стране оказалось больше.

Можно добавить и третью причину, на которую указывала в свое время «Комсомольская правда». В 2022 г. на фоне введения санкций производство мороженного значительно снизилось — были перебои с поставками необходимых ингридиентов, производственного оборудования. По данным Росстата, в 2022 г. мороженного было произведено на 11,2% меньше, чем в 2021 г. А сейчас, благодаря тому, что в значительной степени решены вопросы с импортозамещением, ситуация выправляется и отрасль возвращается к прежним показателям.

- Ингредиенты практически все мы можем производить у себя или получать из дружественных стран, - сказала KP.RU главный технолог и замруководителя Союза мороженщиков России Наталья Уткина. - Что касается оборудования, то сейчас заказы на запчасти размещаем на отечественных предприятиях. Есть помощь и от государства. Минпромторг собрал информацию, какое оборудование у нас обязательно должно быть, и если его нет в России, то уже на межгосударственном уровне помогает с поставками запчастей и компрессорного оборудования.

Выросли и цены на мороженое. По данным Росстата в мае средняя цена за 1 кг достигла 683 руб. - это на 9% больше, чем в том же месяце предыдущего года и вообще рекордный показатель за время наблюдений с 2004 г. Тут хорошо бы вспомнить, что в мае 2022 г. цены на прохладный деликатес подскочили аж на 26% по сравнению с досанкционным маем 2021-го.

- Но покупатели привыкают к новым ценам и не отказывают себе в удовольствии полакомиться, - говорит Уткина.

По ее данным, активнее всего продаются ванильный пломбир в вафельном стаканчике, эскимо, мороженое в рожках и мороженое во взбитой глазури.