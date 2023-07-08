Докатились: Чтобы угодить Британии, в ВСУ срочно ищут боевых "наставников толерантности"

В украинской армии "кучам по толерантности" готовы платить такие деньги, что не снились танкистам и стрелкам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские генералы и политики спорят до хрипоты, чего больше всего не хватает Украине и ВСУ, чтобы одержать перемогу над Россией. Одни говорят, что истребителей F-16, другие требуют больше "Абрамсов" и "Леопардов", политики, которым страшно, просят впустить их в НАТО и дать больше средств ПВО. А на самом деле ВСУ больше всего не хватает "наставников толерантности", или в переводе на простой человеческий язык – тренеров боевых педерастов.

На днях, кстати, британская газета The Telegraph удивила весь мир, сообщив, что в украинской армии не на ж… (жизнь, а не то, что вы подумали), а насмерть с "российскими ахрессорами" бьются 50 000 (пятьдесят тысяч - !) военнослужащих нетрадиционной ориентации. Тех самых "боевых педерастов". Это, конечно, еще не армия, но корпус, как минимум.

В ВСУ, правда, не ожидали такой подляны от англичан и вскинулись было, что, дескать не знают таких, но из Киева пришла указивка, что англичанам перечить не надобно. И, по всей видимости, было решено довести в реальности количество нетрадиционно ориентированных до установленного по количеству уровня. А где их взять? Если даже для проведения простой мобилизации сейчас требуется хватать всех подряд, и то обычных украинцев не хватает для выполнения плана, то, тем более, откуда набрать столько нетрадиционно ориентированных?

- Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача, — сказал известный русский биолог Иван Мичурин, и на Украине явно взяли этот его девиз на вооружении. Если страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой. У нас героем, а на Украине, простите, геем. Потому что так нужно стране. Какая страна, такие и … да, именно они.

И вот на крупнейшем рекрутинговом ресурсе Украины появилось объявление о наборе "тренеров педерастов" - то есть, "наставников толерантности". Я не гипертрофирую, понимание толерантности на Украине именно такое. Обещают высокие зарплаты 150 000 – 200 000 тысяч гривен (до 450 тысяч рублей), работу в полях и на передовой с возможностью попасть под обстрел (иногда). От соискателя вакансии требуются стрессоустойчивость, уверенность в себе, навыки работы с аудиторией, ведение активной половой жизни, знакомство с "трендами в сфере ЛГБТ" и отсутствие венерических заболеваний. Дополнительный плюс для соискателя – симпатичная внешность.

Но не менее потрясающи и рабочие обязанности наставников "боевых педерастов". Помимо ведения пропаганды в окопах среди военнослужащих от них требуется профилактика заболеваний, передающихся половым путем, недопущение вспышек ВИЧ и т.д., и проводить тестирование в подразделениях для выявления латентных геев. Чтобы, по всей видимости, превращать их в открытых, добивая до нужной англичанам численности.

200 тысяч гривен – это в разы больше, чем получают сейчас солдаты и офицеры ВСУ, участвующие в боевых действиях. Но ведь и ответственность у этих наставников гораздо выше. Фактически, именно они отвечают перед мировым сообществом за то, чтобы ВСУ были приобщены к западным ценностям и окончательно превратились в.... Раз уж героями им, воюя за Зеленского, стать не суждено по определению.

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