Россияне увидели цифровые поздравления с Днём семьи на улицах городов

Поздравления с Днём семьи, любви и верности появились на медиафасадах в ключевых регионах страны.

Поздравления с Днём семьи, любви и верности появились на медиафасадах в ключевых регионах страны. Масштабную кампанию запустил медиахолдинг, в ответ на пропаганду гендерной повестки Запада. C 6 по 8 июля крупноформатные цифровые экраны транслировали семейные фотографии друзей холдинга.

ПОВОД НАПОМНИТЬ О ГЛАВНОМ

Одним из инструментов, способных расколоть российское общество изнутри, стала гендерная повестка Запада. Речь о том, как сделать изменение сексуальной ориентации нормой для российских граждан, — официально заявляет МИД России.

В День семьи, любви и верности на фоне западных веяний один из крупнейших медиахолдингов страны напомнил россиянам о традиционных семейных ценностях. Посвящённая празднику медиакампания прошла в крупнейших городах страны, от Москвы до Новосибирска. На крупноформатных цифровых экранах россияне увидели фотографии из семейных альбомов. На снимках отображены будни и праздники разных поколений: дети с молодыми родителями, бабушки и внуки, дни рождения, свадьбы, тёплые встречи и трогательные расставания. Участниками проекта стали партнёры и сотрудники холдинга.

«Семья — самое ценное, чем богат человек. Это наивысшее счастье, доступное каждому, и основа любого общества, - напомнил владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин МАЙОР. - Традиционные семейные ценности — неотъемлемая часть русской ментальности, нашего культурного кода. И сегодня, когда Запад пытается нас «перекодировать», транслировать их нужно как можно больше, чем мы и занимаемся в масштабном формате. День семьи, любви и верности — для нас хороший повод лишний раз напомнить людям о главном. Выражаю благодарность нашим друзьям и партнёрам за то, что в этом помогаете».

«Для меня в жизни нет ничего важнее семьи, - отметил олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр ЛЕГКОВ. - Перед глазами есть отличный пример — мои родители. Через пару лет у них будет золотая свадьба: 50 лет душа в душу. Вот и я придерживаюсь мнения, что семейные традиции, ценности должны быть в приоритете. И очень благодарен медиахолдингу за то, что он рассказывает об этих ценностях на всю страну!».

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля, в День памяти русских православных святых Петра и Февронии. Государственным праздником День семьи стал лишь в 2022 году — тогда же впервые отмечался в официальном статусе. Суть праздника — в популяризации семейных ценностей и традиций, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Актуальность события подчёркивает то, что сегодня россияне высоко оценивают роль семьи в повседневной жизни. По данным сервиса исследований семьи Famiry, опубликованным в преддверии праздника, 56% — видят в близких любовь и поддержку, а 41% — испытывают к родственникам полное доверие.

«С огромным удовольствием второй год участвую в акции, посвящённой Дню семьи, - говорит старший директор по связям с общественностью и ESG компании LG Electronics Татьяна ШАХНЕС. - Конечно, такой проект должен стать ежегодным, ведь возможность поблагодарить и показать близких людей на большом экране — счастье. Я очень горжусь своим отцом и рада поделиться нашей фотографией. Такая трогательная кампания — этой настоящая находка, исключительное событие, которое объединяет семьи и сплачивает общество. Высшая ценность лидеров российского бизнеса — в воспитании эмпатии и в возможности транслировать высокие смыслы».

«День семьи — отличный повод обнять всю родню и задуматься о том, как хорошо, что ты не один. Когда в чём-то не уверен, не идёт сложный проект или день не задался — обратись к близким, они поддержат. Ну а когда тебе хорошо — поделись с ними радостью, - сообщила руководитель направления маркетинговых коммуникаций AURUS Светлана МАЦЯШЕК. - Обменивайтесь приятными эмоциями, ведь плечом к плечу легче преодолеть любые трудности. Очень здорово, что медиахолдинг фиксирует внимание людей на том, что действительно важно. Традиционные семейные ценности — это наша база, как фундамент дома. Без хорошего фундамента дом долго и не простоит».

Фото: Предоставлено "КП"

НА СТРАЖЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

День семьи, любви и верности утверждён президентским указом от 28 июня 2022 года, во время нарастающего давления на Россию со стороны западных стран. В том числе — нарастающей пропаганды гендерной повестки. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, их задача — сделать так, чтобы эта тема доминировала в российских детских садах, школах и университетах, в образовательной и политической системе страны.

Ответом на попытки ЛГБТ-экспансии и негативное воздействие западной пропаганды стало усиление правовой защиты традиционных ценностей — основы российского общества. Соответственный указ президента РФ был опубликован в ноябре 2022 года, и сохранение семейных ценностей стало одной из его ключевых тем, как и психологическая, идеологическая защита граждан. А с декабря в России начал действовать упреждающий закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ.

Российский медиахолдинг поддерживает курс страны на защиту духовно-нравственных ценностей, укрепление национальной целостности и идентичности. На Петербургском международном экономическом форуме-2023 Константин Майор объявил, что за год холдинг намерен безвозмездно обеспечить рекламное размещение на 1 млрд руб. проектам, направленным на сохранение культурного кода.

В ПОДДЕРЖКУ ИНСТИТУТА СЕМЬИ

Сегодня россияне всё чаще создают семьи, тем самым поддерживают традиционный институт брака. В «пандемийном» 2020 году количество зарегистрированных в стране браков упало до 771 тыс. По данным Росстата, это рекордный минимум за несколько десятилетий. Однако в 2022 году показатель уже превысил 1 млн (впервые за пять лет). Примечательно, что с момента основания РФ ежегодное число разводов практически не меняется — преимущественно 600 — 700 тыс. Несмотря на рост браков, рождаемость держится на низком уровне: 1,3 — 1,4 млн младенцев в 2020, 2021 и 2022 году (что почти на четверть ниже, чем в 2012 — 2016 годах).

Чтобы повысить демографию и в целом благосостояние семей, государство продолжает реализацию масштабных программ. В их числе — «Молодая семья» (государство оплачивает 30-35% стоимости нового жилья супругам в возрасте до 35 лет), «Семейная ипотека» (семьи с детьми могут оформить ипотеку по льготной ставке до 6%), «Материнский капитал» (в 2023 году составил 589,5 тыс. руб. за рождение первенца плюс 189,5 тыс. за второго ребёнка) и т.д.

Одними из последних значимых инициатив в этом направлении стали поручения президента РФ Владимира Путина во время предыдущего послания к Федеральному собранию. Среди них — повышение МРОТ на 18,5% в 2024 году, увеличение налогового вычета на обучение и лечение детей, а также программа обновления школ (с 2025 года регионы будут получать на эти цели федеральные средства на систематической основе). Медиахолдинг транслировал на медиафасадах страны ключевые решения главы государства, благодаря чему о них узнали миллионы российских семей.