"Это дорога в ад": Как бросили пить бывшие алкоголики актеры Ефремов, Николаев и Гузеева

Михаил Ефремов не пьет три года — после совершения ДТП со смертельным исходом отбывает наказание в колонии. Никита Ефремов не пьет пять лет после реабилитации. Фото: социальные сети

Звезды перестали скрывать, что злоупотребляли алкоголем. Бывшие алкоголики не стесняются признаваться как справились с проблемами – чтобы их пример мог помочь другим людям. Рассказываем 5 звездных историй победы над разрушающей жизнь зависимостью.

Никита Ефремов – стаж трезвости пять лет

В актерской династии Ефремовых злоупотребляли алкоголем почти все мужчины. 59-летний Михаил Ефремов отбывает срок в колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения. Единственный, кто из артистов Ефремовых завязал с алкоголем – старший сын Михаила (и Аси Воробьевой) 35-летний актер Никита Ефремов. Когда Никита победил алкогольную зависимость, то он предлагал помощь брату, 31-летнему Николаю (сыну Евгении Добровольской и Михаила Ефремова). Но Николай отказался пройти, как Никита, программу поэтапного избавления от зависимостей - 12 шагов. Итог – страшный. Николай Ефремов выпал с третьего этажа – с балкона своей московской квартиры. В результате у мужчины помимо серьезных ушибов и гематом, большой кровопотери из-за поврежденной артерии – еще и сложные переломы бедра и костей таза. Знакомые семьи рассказали kp.ru: после нескольких операций появились опасения, что Николай может остаться инвалидом.

Никита Ефремов теперь дает советы другим зависимым: «Дети учатся на примерах, которые им показывают. Я верю, что обращение к психологии, групповая терапия, 12-шаговые программы могут здорово помочь в оздоровлении общества». Никите помогли как раз занятия с психологами и психотерапевтами (они продолжаются) и 12-шаговые программы реабилитации. Ефремов признает: «За пять лет, что не употребляю изменяющие сознание вещества, я укрепился в мысли, что это заложено в нашу культуру, уклад жизни. Удобно думать, что зависимость - проблема конкретного человека и это ему надо исправляться. А исправлять нужно культуру бытия, в которой так много дисфункциональных семей и психологически травмированных людей».

Валерий Николаев – стаж трезвости полтора года

57-летний Валерий Николаев в этом году вернулся к съемкам, а летом у него антрепризные спектакли. Актер не скрывает, что ему пришлось лечиться, чтобы справиться с алкогольной зависимостью: «К сожалению, я искал выход из разных ситуаций с помощью алкоголя. Алкоголь – это темнота, в которую ты погружаешься и смыслы уходят. Кажется, что не произойдет ничего если люди, которые нуждаются в моей помощи подождут и т.д… Действительно страшно, потому что я не был рядом, когда надо было быть рядом. Я понял, что еще чуть-чуть и мои отношения в семье разрушаться, это было самой критической точкой, которая вернула меня назад. Это очень непросто».

Валерий Николаев с женой Эльмирой Земсковой, которая поддерживала его во время лечения и реабилитации. Фото: социальные сети

Беды у Николаева начались в 2016 году после смерти отца – актер начал пить. Произошла череда ЧП: Николаев совершил несколько ДТП в пьяном виде; потом были перитонит, операции; лечение в реабилитационной клинике. Валерий Николаев три года назад сделал блефаропластику, занялся боксом. Но зимой 2022 года случился новый срыв: Николаева поймали за рулем авто (артист был лишен прав), последовал арест на 15 суток за правонарушение, случилось «биполярное расстройство». Был новый срыв, лечение. Сейчас Николаев объясняет: «Я недоработал с собой кое-что. Эта история помогла мне остановиться, обратиться за помощью к друзьям. Постепенно вырулить из этого….» Актер благодарит жену Эльмиру за понимание и поддержку – говорит, что справился ради нее и 2-летнего сына Никиты.

Игорь Миркурбанов – стаж трезвости больше 20 лет

Игорю Миркурбанову помог нарколог. Фото: социальные сети

Заслуженный артист Игорь Миркурбанов востребован и в театре, и в кино. Но в начале нулевых были проблемы и с востребованностью, а отсюда и с алкоголем. В июле 2023 года Миркурбанов впервые рассказал, как справился с алкогольной зависимостью. Миркурбанов стал звездным наставником в телепроекте «Независимые» (канал ТВ-3). Игорь со специалистами помог героям проекта справиться с зависимостью. Вот что Миркурбанов рассказал о своем опыте: «Знаю не из книг и кинофильмов, что такое алкоголизм, к чему приводит эта чудовищная зависимость. Это дорога в ад, путь очень короткий. Все мы смертны, но алкоголизм – не только внезапная, но и преждевременная смерть. У меня очень-очень негативный личный опыт. Я знаю, что такое, когда ты не просто путаешь реальность, а ты опасен и для окружающих, и для себя – страшно. Это животный образ жизни. Осознав это, я познакомился с замечательным наркологом, ездил к врачу – 18 км на велосипеде в страшную жару. Потом не пил 3 года совсем, но я съел мороженое с ромом – и через 3 дня напился. Причем запоем: рука сама хватает стакан и начинается запой. Так хитро устроен наш организм…» С помощью лечения у врача-нарколога Миркурбанов справился с зависимостью. Актер говорит, что после лечения алкоголизма: «Мир откроется навстречу, заиграет всеми красками, вкусами». Когда было тревожно на душе, Игорь брал в руки гантели и бежал в любую погоду. Также актера поддерживала жена Марина: «Моя удача золотая и счастье большое. Человек, который понимал, принимал и любил меня, несмотря на мою нестабильность, неустойчивость положения и, в общем, мой адский иногда характер. Я думаю, что это спасло».

Джиган – стаж трезвости полгода

Джиган «завязал» ради семьи. Фото: социальные сети

37-летний рэпер Джиган поклялся жене, что больше никакого алкоголя. Полгода назад на отдыхе Денис (имя артиста) в очередной раз (после длительного перерыва) начал выпивать и чудить. По прилету домой жена (блогер и предпринимательница Оксана Самойлова) поставила Джигану условие: чтобы сохранить семью он должен завязать с выпивкой. Джигану помогли бросить пить в московской частной реабилитационной клинике. Рэпер ранее мог брать по ящику пива и потом «чудить»: «Это была основная проблема почему мы с женой поругались - потому что я уже обалдел. И это все при детях… Понимаю, что старшая дочь в пятом классе, средняя - во втором. Все это в их глазах выглядит убого!» У Дениса и Оксаны четверо детей. И ради сохранения семьи музыкант завязал с выпивкой.

Лариса Гузеева – стаж трезвости более 30 лет

64-летняя Лариса Гузеева не скрывала, что у нее была бурная молодость. Однажды вечером молодая красавица пошла за бутылкой: увидела, что за ней идут два парня и подумала: «Убьют и пикнуть не успею – и все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой!» Лариса тогда убедила мужчин ее не трогать, а себе дала зарок не пить. В интервью Пятому каналу Гузеева рассказывала: «Я миллион раз говорила, что не выпиваю и я выпивала. И я просто зашилась и все».

Лариса Гузеева еще недавно могла побаловаться бокалом-другим вина. А теперь не курит и не пьет. Фото: социальные сети

В зрелом возрасте Гузеева употребляла алкоголь умеренно - бокал вина, когда был повод. Пять лет назад Гузеева бросила курить, а теперь совсем не пьет алкоголь – заботится о здоровье. Лариса Андреевна следит за здоровьем: любит посещать оздоровительные клиники, проходит курсы по очищению и оздоровлению организма. Теперь Гузееву беспокоит одна привычка – любит вкусно поесть, однако вес держит.

ЦИТАТА

Телеведущая Елена Малышева, доктор медицинских наук: «Лучше не пить, чем пить. Алкоголь вреден в самых мизерных количествах. Это не я говорю, а наука доказала. Если я выпиваю в компании, то бокал вина - очень редко и запивая его водой».