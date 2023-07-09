«Приходят жуткие мужчины и стирают память»: Вскрылась подлинная история секретной службы, как в «Людях в черном»

Фильм «Люди в черном», оказывается, основан на реальных событиях. Фото: кадр из фильма.

Интернет ходуном ходит: блогеры выяснили, что знаменитый фильм «Люди в черном», оказывается, основан на реальных событиях. Некие мужчины в строгих костюмах, заставляющие забыть прошлое, действительно существуют и иногда оказываются на пороге твоего дома, если ты сунул нос не туда.

Теперь народ делится своими историями, одна другой страшнее. Люди в черном проникают прямо сквозь стены и творят дичь. А мы распутаем этот миф (а может, правду) с самого начала. Предупреждаю: на нашем пути нас ждут неожиданные повороты. Пристегните ремни.

КТО НАШЕПТАЛ СПИЛБЕРГУ

Если разобраться, киношники редко придумывают идею картины с нуля. «Матрица» основана на изысканиях философа Ника Бострома, который говорил, что реальность вокруг нас – симуляция, а сам Бостром опирался на идеи Платона. Сериал «Очень странные дела» буквально повторяет популярнейшую теорию заговора о проекте ЦРУ MKUltra, в котором людей истязали страшными опытами. Фильм Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего рода» базируется на «визите» 12 военных армии США в систему звезды Дзета созвездия Сетка. Что пикантно, все документы (впрочем, они оказались фальшивкой, об этом ниже) были на момент выхода фильма еще засекречены, и, получается, Спилберг был вхож в Пентагон.

Не исключение и «Люди в черном».

Все началось в 1947 году. Американец по имени Гарольд Даль удил рыбку с моторной лодки, как вдруг над озером нависла громадная летающая тарелка. Посреди озера был крошечный остров. НЛО замерло над островком, и из «тарелки» на землю принялись сыпаться предметы, похожие, как показалось рыбаку, на свернутые газеты.

А время было суровое: мир боялся только что изобретенной ядерной бомбы, и – истории про НЛО не сходили с первых полос. 24 июня того же года бизнесмен Арнольд Кеннет летел на своем самолете, и приметил объекты, которые он назвал «летающие блюдца». С его легкой руки рождается термин («тарелочки»), а с ним и истерия. Так уж человек устроен: чтобы что-то любить, или чего-то бояться, это надо для начала назвать. И именно в 1947 году, в июле, у авиабазы Розуэлл якобы потерпел крушение межпланетный корабль, а в нем тела, и даже есть видео допроса этих тел (выходит, взяли живыми). В общем, великий был год, и сознание рыбака было хорошо прогрето.

Даль собрался на следующий день поплыть на остров, пособирать дары неба, но тут к нему заявился человек в строгом черном костюме, и приказал не рыпаться.

ВМЕСТО ГОЛОВ – ЧЕРНЫЕ КВАДРАТЫ

Прошло несколько лет, тарелочная истерия приобрела планетарный размах, и в 1952 году некто Альберт Бендер решил на ней заработать. Он создал клуб, или общество, людей, которые «что-то видели». Дальше предполагалось как-то это все монетизировать (книги, лекции, фильмы), но в 1953 году на пороге дома Бендера появились трое. На них были строгие черные костюмы. Они заговорили, но Альберт не понимал ни слова. Однако, тарабарский язык сам собой, телепатически, сложился в голове в приказ «брось все это». На месте голов у пришельцев были как бы черные квадраты.

Альберт, однако, выдался не из робких, и решил рассказать членам своего общества о происшествии. Но тут выяснилось, что общества-то и нет: вчерашние соратники даже не вспомнили, кто он такой.

Звучит красиво! Но дальше история как-то мутнеет. Бендер якобы замкнулся в себе и на все вопросы отвечал «мне велено молчать», намекая, что на него давит таинственная правительственная организация. Его соратник Грей Паркер, к которому люди в черном почему-то не пришли, спокойно издает книгу «Они слишком много знали о летающих тарелках», и там – миф о людях в черном предстает во всей красе. Бендер тем временем начинает утверждать, что никакой правительственной структуры нет, а заявлялись сами инопланетяне и передали тайное послание, но какое – он не скажет. Однако, Бендер уже никого не интересовал.

Впоследствии разоблачитель мифов, журналистка Корал Лоренцер, заявила, что организацию Бендера спонсировал издатель таблоидов. Поскольку спонсор не получил результата и деньги давать перестал, лавочку пришлось прикрыть. Чтобы не признаваться в финансовом крахе, Бендер якобы придумал историю про людей в черном. Сам Бендер назвал эту версию «чушью».

Тем не менее, еще несколько энтузиастов вроде Бендера также сошли со сцены, заявив, что их напугали люди в черном. Так, уфолог Джон Кил назвал гостей «демоническими существами с темной кожей и странными лицами». Вообще, чем дальше, тем описания «агентов» становятся все более причудливыми.

Фильм вышел в 1997 году. С тех пор агентов описывают так и только так, как они выглядят в картине. И да, они светят чем-то в глаза – то есть применяют амнезиак, устройство или препарат, применяемое для модификации памяти (усиления, уничтожения – тут уже неважно).

ОНИ СУЩЕСТВУЮТ. НО…

Конечно, всех свидетелей «людей в черном» считали фантазерами или того хуже. Само собой, «большая наука» связывала все эти истории со средневековыми видениями, а значит – детская травма, воспаленное воображение, воздействие нехороших веществ – все, что угодно, было причиной «галлюцинаций».

И каков же был шок, когда из документов перебежчика Эдварда Сноудена стало ясно: а организация-то существует. Вот только все, кажется, обстоит немного не так, как думают энтузиасты-тарелочники.

В файлах Сноудена есть забавный документ под названием «Искусство обмана». Документ учит, как манипулировать людьми с помощью страхов и надежд. Там, например, рассказано, как создать «группу кибер-магов», есть инструкция, как выдать правду за ложь, и есть подробнейшие указания, как фальсифицировать фотографии НЛО, чтобы не подкопалась никакая экспертиза. Например, на одном слайде летящую чайку легким движением руки превращают в нечто инопланетное. Все это курирует Совет ЦРУ по психологической стратегии, основанный… правильно, около 1947 года.

И почти сразу же, в 2014 году, выходит эпохальная документалка «Люди-призраки». В центре картины – сам, реальный человек в черном, Ричард Доти, офицер спецслужб в отставке. Это он к уфологам и приходил, в строгом костюме, со зловещим лицом. Одних запугивал, другим, напротив, подкидывал «эксклюзивную информацию». Конечно, фальсифицированную от и до. Когда правительству нужно было отвлечь народ от чего-то важного, в ход шли тарелки и прочие легенды.

Так, Доти лично работал с уфологом Полом Бенневицем. Тот жил возле авиабазы и стал видеть в небе огни, а по радио – слышать странные передачи. Конечно, это были сверхсекретные испытания. Пол обратился в правительство, и в Пентагоне задумались, как быть-то. Решили, будет полезнее подыграть. К Полу пришел «человек в черном», предложил сотрудничество, даже привез оборудование, и несчастный несколько лет «расшифровывал инопланетные языки» и делился свежими фото огней. Заодно военные узнавали, как их активность выглядит со стороны. В 1988 году Пола пришлось сдать в лечебницу, потому что он стал «видеть пришельцев наяву».

Грандиозным розыгрышем был и «визит» 12 военных в созвездие Сетки: сказочники Пентагона придумали историю, не решили, как пустить ее в ход, и просто сплавили режиссеру Стивену Спилбергу.

Вообще, киношников часто используют для слива нужных идей. Так, продюсер Дэррик Занук входил в первый состав Совета ЦРУ по психологической стратегии, а в 1951 году он выпускает фильм «День, когда Земля остановилась» (скорее всего, вам знаком римейк этой картины 2008 года). Критики признают «День» картиной, прямо инспирированной военными, а вот Спилберг, говорят расследователи, вряд ли сам был сотрудником органов. Но он интересовался космосом, и военные ему нет-нет, да подбросят идейку.

НЕВЕРОЯТНО СКОЛЬЗКИЙ ТИП

И тут все становится совсем интересным. «Люди в черном» основаны на комиксах Лоуэлла Каннигема, и, казалось бы, причем тут Спилберг. Да ни причем, за исключением того, что именно он был исполнительным продюсером картины, и даже снялся в эпизодической роли.

И мы можем предположить, что со Спилбергом разыграли настоящий спектакль. Подослали ему людей в черном, которые ему что-то передали… Вот только фактов нет.

Фактов тут вообще маловато. Так, про автора комикса Каннингема известно примерно ничего. Бедствовал. Когда контракт по комиксам в 1990 году закончился, ушел охранником на завод. Обогатился только после выхода фильма (ему причитался гонорар). Сам из семьи фермеров, толком не художник и не писатель (правда, бакалавр философии – но в их системе образования это ни о чем), почему-то начинает делать комиксы, их почему-то печатают, успеха они не имеют, но по ним вдруг снимают высокобюджетную картину…

Но не меньше вопросов и к фигуре «реального человека в черном» Ричарда Доти. Создатель документалки отыскал его, когда Доти работал гаишником в какой-то глуши; по отзыву автора сценария картины, Марка Пилкингтона, это «невероятно скользкий тип», но «он определенно когда-то вращался наверху». Мы же можем предположить, что через Доти, да через вечно бедствующего автора комиксов, в общество подбросили идею, мол, дурят вас, нет никаких НЛО, а люди в черном – просто клоунада, чтобы вас убедить? Можем. Ведь в документе Сноудена сказано: выдавайте правду за ложь.

ЗАБУДЬТЕ ВСЕ

Выше мы упоминали амнезиаки – вещества «для коррекции памяти». Если вы попробуете погуглить, компьютер уведет вас на один крайне странный, но дико популярный, сайт, где кто ни попадя размещает самые жуткие и невероятные истории, и нет никакой уверенности, что там придумано прямо вот ВСЕ.

В 2014 году ученые из Калифорнийского университета неожиданно создали «стиралку» прямо как в кино. Мышей били током, отчего они боялись идти в определенное место клетки. Затем с помощью специального луча им отключали неприятное воспоминание, и они уверенно шли вперед – чтобы получить удар по ногам. Поразительно, но «стиралка» работает точно так же, как в кино – а может, эта технология у ЦРУ уже была? В коротком сообщении говорилось, что ученые готовы испытать технологию на людях – но с тех пор ничего не слышно. Возможно, испытали успешно?

ПЛОТНЕЕ ЗАКРОЙТЕ ДВЕРИ

В интересное время живем! В США – настоящий ренессанс уфологической темы. Конгресс собирает слушания. От военных требуют «правды». Самое потрясающее для меня лично: призывы к общественности «не бояться и рассказывать». Мол, вы опасаетесь, что психами сочтут, не бойтесь, НЛО реальны, валите все как есть.

Но я не заметил, чтобы стало больше сообщений об НЛО. Впрочем, десятилетиями людей до психушек доводили, а теперь, значит, расскажите, все как есть. Народ тоже не дурак.

Хотя в позднем СССР, судя по подшивке разных газет 1989-1990 годов, НЛО «видели» каждый день. А теперь смартфоны даже у детей, а сообщений о встрече с непознанным нету. Ну не парадокс ли.

Впрочем, есть сайты, где народ делится паранормальным опытом (я не советую вам туда ходить, тем более на ночь). В общем, некие сущности, люди-тени, как их называют в тамошней тусовке, появляются внезапно, прямо в квартире, когда двери затворены, а окна зашторены. Чего хотят и что говорят, контактер, как правило, не помнит. Но впечатления самые жуткие. Такие, что хочется встать и проверить, закрыты ли в жилье окна-двери. На всякий случай.

Мнения специалистов об этих историях расходятся. Одни списывают феномен на сонный паралич и говорят, что такие фантомы, дескать, всегда являлись обывателям на грани сна и пробуждения, и являются плодом нашего мозга. А после выхода культового фильма просто приняли, так сказать, предложенную форму. Другие обращают внимание, что Люди тени приходят к тем, кто интересуется НЛО, видел НЛО или хотел бы увидеть. Ну, и видит, соответственно. Наконец, для какой-то части посетителей этих сайтов рассказы – не более чем проба пера. Попытка получить свою минуту славы за счет леденящих душу историй. Вот и упражняются, чья история вызовет больше мурашек у читателей.