Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 июля 2023 года: На что у Киева осталось 10 месяцев

Прием Украины в НАТО грозит мрачными перспективами для стран альянса. Фото: REUTERS

НАТО НЕ ДЛЯ УКРАИНЫ

В авторитетном американском издании Foreign Affairs аккурат накануне саммита Североатлантического блока в Вильнюсе вышла большая статья с примечательным заголовком: "Не дайте Украине вступить в НАТО". Авторы публикации Джастин Логан (директор по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона) и Джошуа Шифринсон (адъюнкт-профессор международных отношений Школы государственной политики Университета Мэриленда) уверены: негатив от вступления Украины в НАТО перевешивает потенциальные выгоды выгоды.

- Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс. Прием Украины в НАТО поставит перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и ее разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса. На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины, — считают авторы статьи и призывают Байдена прямо сказать, что Украину в НАТО не возьмут.

УКРАИНУ ВМЕСТЕ С ЛИТВОЙ ПОТЯНУЛО НА ТИХИЙ ОКЕАН

Японский телеканал NHK сообщил, что Украина подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнёрство. На данный момент в него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. Партнерство предусматривает ликвидацию либо снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке стран.

Где Тихий океан, а где Украина? Да недалеко от Литвы, которая, кстати, также приняла свою собственную государственную стратегию для Индо-Тихоокеанского региона, из чего стало ясно, что у Вильнюса есть большой интерес и к Тихому, и к Индийскому океанам. И в рамках этой стратегии призывали другие страны Балтии к совместной борьбе против Китая, который, по мнению правительства Литвы, является главной угрозой региона.

- Опыт Литвы в отношениях с Китаем позволяет нам поделиться уроками, извлеченными из противостояния этому давлению, со странами Индо-Тихоокеанского региона, - с гордостью утверждают литовцы. Не иначе, как в приступе мании величия.

В ЛАТВИИ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВЫЙ В ЕЕ ИСТОРИИ ПРЕЗИДЕНТ-ГОМОСЕКСУАЛИСТ

В субботу в Риге вступил в должность первый в истории Латвии президент-гей Эдгарс Ринкевичс, признавшийся в своей гомосексуальной ориентации еще в 2014-м году. Последние почти 12 лет он возглавлял Министерство иностранных дел Латвии, но дослужился до избрания на высший государственный пост республики.

В своей вступительной в должность речи Ринкевичс назвал главной проблемой Латвии жесточайший демографический кризис. Но что он будет делать в этой ситуации, учитывая его ориентацию, совершенно не понятно. Ведь союзы гомосексуалистов не могут похвастать не то что высокой, а и никакой рождаемостью.

ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ СОВЕРШАЕТ ОТКРЫТИЯ ОДНО ЗА ДРУГИМ

Для президента Финляндии Саули Нийнисте стало неожиданностью закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге, решение о котором принял МИД России в ответ на недружественное поведение Хельсинки.

- Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой "сюрприз" не уникален. Но то, что это произошло в нынешних обстоятельствах, стало, конечно, неожиданностью, — отметил Саули. Впрочем, это было не первым неприятным открытием для него на прошедшей неделе. Ранее он признался, что итог антироссийских санкций стал для него также неприятными сюрпризом.

- На Западе считали, что санкции приведут к обрушению российской экономики. Некоторые полагали, что это произойдет в течение шести месяцев. Это был неверный расчет. Санкции оказали влияние, но не в том масштабе, как мы себе представляли, - пожаловался он французским журналистам в интервью газете Le Monde. - Что касается санкций, ни одна финская компания не ведет более свою деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, оказалось, что этот механизм неэффективен. А еще финны теперь намного меньше зарабатывают в то время, когда другие европейцы схитрили и остались на русском рынке.

Похоже, не пройдет и месяца, как горячий финский парень сделает еще одно открытие – что часть европейских компаний, ушедших с российского рынка, вернулась на него, и спросит: "А что, так можно было?"

КУЛЕБА РВЕТСЯ В НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на все прозвучавшие выступления европейских и американского лидеров, Украина продолжает настаивать, чтобы на саммите в Вильнюсе ей озвучили приглашение в НАТО с открытой датой.

- Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение на саммите, они должны четко указать, когда они будут готовы, - пояснил Кулеба журналистам влиятельного издания Foreign Policy.

Как разъяснил Кулеба, членство в Альянсе действительно имеет формальные требования, в отличие от приглашения, которое таких ограничений не имеет.

- Все, что нужно, - это стратегическое предвидение и политическая воля, - сказал Кулеба. Ситуация один в один, как у одного киноперсонажа, который жаловался, что сила есть, и воля имеется, а вот силы воли нет как нет.

УКРАИНЕ ОТВЕЛИ НА ПЕРЕМОГУ 10 МЕСЯЦЕВ

Глава военной разведки ГУР Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов в комментарии агентству Reuters объяснил, что у Украины осталось в запасе меньше 10 месяцев, чтобы добиться успеха на поле боя. Чем выбран такой временной промежуток, он не пояснил. Речь явно идет не о зиме, которая наступит гораздо раньше.

- Идет контрнаступление. В целом, скажем так, идет. Успех будет, но позже, - пообещал он и в качестве примера привел ситуацию с Бахмутом. - Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его более 10 месяцев. Наша задача чуть больше Бахмута, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени.

Что означает "чуть больше Бахмута", он также не пояснил, но речь явно идет не о Донбассе и не о Крыме, в котором он похвалялся быть прошедшей весной или наступившим летом. Аппетиты Буданов поумерил.

МИНЗДРАВ УКРАИНЫ ЗА КАННАБИС

Замглавы Минздрава Украины Игорь Кузин рассказал, что его ведомство поддержало легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), что поддержал в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский, предложив в своем выступлении перед депутатами принять законопроект об этом.

- Со стороны Минздрава мы безусловно поддерживаем такую законодательную инициативу. Большое количество стран уже провели такие законодательные изменения. Это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей, - заявил Кузин в эфире единого всеукраинского телемарафона.

Депутаты могут проголосовать этот законопроект уже в ближайшее время.

ТЕРОБОРОНЫ МАЛО, В КИЕВЕ ОБЪЯВИЛИ ЗАПИСЬ В "НАЦИОНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ"

Мэрия украинской столицы объявила запись населения в Киеве на обучение по подготовке к "национальному сопротивлению". Обучение будет бесплатным и продлится всего один день. На курсах обещают обучить пришедших на них:

- основам минно-взрывной безопасности, правилам обращения с взрывоопасными предметами;

- стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием;

- защите от оружия массового поражения, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.

Учения по выходным дням будут проводить работники департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации и добровольцы-волонтеры.

Не слишком ли насыщенная программа для одного дня? За такое время по курсу "Основы минно-взрывной безопасности" можно научить только одному навыку – увидел мину или СВУ, отойди как можно дальше от этого места.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Генпрокуратура Германии сообщила о прибытии из Украины семи исламистов, которые собирались устроить теракт и уже искали оружие.

- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция нарушила договорённости, отпустив командиров "Азова" в Украину, а Россию, по его словам, никто в известность о принятом Эрдоганом решении не ставил.

- В городе Измаил Одесской области сотрудники военкомата отобрали у девушки телефон, на который она снимала, как те жестко "пакуют" и "вяжут" ее парня.

- МИД Франции сообщил, что Париж "с пониманием" относится к желанию США передать Украине кассетные боеприпасы, а вот Великобритания и Канада выступили против применения боеприпасов этого вида на Украине.