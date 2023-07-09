Владимир Путин: «Приоритет России – использовать потенциал инновационный решений для повышения качества жизни»

Обращение президента России Владимира Путина к участникам Форума будущих технологий размещено на сайте Кремля Фото: REUTERS

Сегодня в Москве открывается Форум будущих технологий. Он проходит под девизом «Опережая время» и продлится до 14 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Форума; обращение размещено на сайте Кремля.

Глава Российского государства отметил, что Форум станет традиционным и призван служить открытой площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса, ученых, для выработки совместных шагов по тем исследовательским и технологическим направлениям, которые уже в ближайшей перспективе будут определять глобальное развитие, завтрашний день человечества. «Наша задача, важнейший приоритет России – использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей», – подчеркнул Владимир Путин.

Нынешний Форум посвящен квантовым технологиям, область применения которых исключительно широка. Это – компьютеры нового поколения, разработка и создание уникальных лекарств и материалов, оптимизация энергосетей и логистики. А также – защищенные каналы передачи данных, сверхчувствительные измерительные приборы, медицина и сфера безопасности.

«Сегодня – в условиях беспрецедентных внешних вызовов, а главное – масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы – принципиально важно, чтобы передовые разработки наших инженеров, исследователей максимально быстро внедрялись в жизнь. В этом – залог укрепления нашего технологического суверенитета, а значит и национального прогресса, роста благосостояния наших граждан. Рассчитываю, что Форум будущих технологий – придаст дополнительный мощный импульс этой работе», – говорится в приветствии Президента России.

Владимир Путин отметил, что участие в предстоящих встречах зарубежных коллег послужит хорошей возможностью для наращивания взаимовыгодного сотрудничества, для формирования перспективных технологических партнерств и реализации совместных прорывных проектов.