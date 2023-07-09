Вскинул «Калашников» и начал безжалостно убивать: Устроившему массовую бойню "адскому стрелку" вынесли приговор

Трагедия в городе Эль-Пасо произошла в августе 2019 года Фото: REUTERS

Трагедия произошла в августе 2019 г. 21-летний Патрик Крусиус проехал за 10 часов свыше 700 миль из родного Далласа в граничащий с Мексикой город Эль-Пасо, штат Техас. И устроил кровавую бойню в магазине Walmart. Убил из АК-47 23 покупателя - мексиканца и ранил 20. На обратном пути полицейские остановили его автомобиль для проверки. Патрик вышел из кабины с поднятыми руками и спокойно сообщил, что он и есть тот самый стрелок.

Перед терактом Крусиус разместил в соцсетях заявление о «вторжении латиноамериканцев в Техас». Дескать, он попытается защитить свою страну от вторжения, из-за которого страдает культура и экономика Штатов.

Чтобы избежать смертной казни, «техасский стрелок» пошел на сделку со следствием. Признал свою вину по всем 90 выдвинутым против него обвинениям. Включая преступления на почве ненависти и преступления с применением огнестрельного оружия. Хотя адвокаты утверждали, что их подзащитный страдает врождёнными неврологическими и психическими расстройствами. И представили врачебные документы на сей счет.

«Техасский стрелок» признал свою вину по всем 90 выдвинутым против него обвинениям. Фото: стоп-кадр видео с камеры наблюдения

Суд признал Крусиуса виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к 90 пожизненным срокам (900 лет тюремного заключения.) Он будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима в Колорадо и получать лечение в связи с тяжелым психическим расстройством.

Генпрокурор США Меррик Гарланд успокоил общественность, дескать, 90 пожизненных заключений - гарантия, что 24-летний террорист проведет остаток жизни в тюрьме.

Впрочем, есть нюанс. Сей приговор «техасскому стрелку» вынес Федеральный суд США. На очереди – суд штата Техас. Местные прокуроры надеются, что отправят-таки душегуба в камеру смертников.

На преступление Крусиуса вдохновил громкий теракт 28-летнего австралийца Брентона Тарранта в марте того же 2019 года. «Простой белый парень из бедной рабочей семьи,» как тот себя называл, застрелил в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч 51 мусульманина. 40 получили ранения.

За несколько минут до теракта Брентон отправил в три десятка адресов, включая премьер-министра Новой Зеландии, манифест «Великое замещение. Мы идем к новому обществу». Мол, в мире происходит белый геноцид, европейская элита приняла тайный план замещения собственного населения мигрантами из третьего мира. Он должен отомстить мусульманам за теракты в Европе. И прежде всего за 11-летнюю девочку Эббу Акерлунд, погибшую в 2017 году в Стокгольме на его глазах. Тогда мигрант из Узбекистана Рахмат Акилов на большой скорости влетел на грузовике в толпу людей, гулявших по центральной пешеходной улице шведской столицы. 5 жертв, 14 раненых. «Пока жив белый человек, мусульмане никогда не захватят наши земли и не заменят нас собой», - заявил в манифесте Таррант.

Техасец Крусиус тогда поддержал в соцсетях террориста, устроившего массовый расстрел в двух мечетях. И решил повторить в родном штате. Выбрав в жертвы мексиканцев.

Таррант на суде полностью признал свою вину. И был приговорен к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение. Террорист Акилов, кстати, тоже получил пожизненное в Швеции.

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