Российские войска загнали в ловушку и уничтожили колонну ВСУ: Видео блестящей боевой работы наших солдат

Наши летчики и артиллеристы точными ударами с флангов загнали колонну бронетехники ВСУ на минное поле. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны России демонстрирует кадры, что зафиксировали точное попадание управляемой ракеты по бронемашине ВСУ на Южно-Донецком направлении. Наводчик- оператор, работая в паре с разведывательно-ударным вертолетом Ка-52, удерживает маркер на движущейся цели до последней секунды.

«Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы, атаковал бронеобъект высокоточным оружием. В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем полностью уничтожен», — комментируют в Минобороны России.

А вот еще эпичные кадры: наши летчики и артиллеристы точными ударами с флангов загнали колонну бронетехники ВСУ на минное поле. Поймали ее в ловушку, как на шахматной доске чужую дамку.

«На минах и артиллеристами уничтожено минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства», - подводят итог отличной боевой работы в военном ведомстве.

Не первая колонна натовской бронетехники оказывается уничтоженной полностью. Бьют воины врага по всем правилам военного искусства.

Экипажи наших разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, которых в НАТО за хищный нрав называют «Аллигаторами», сегодня уничтожают по несколько целей за один боевой вылет. Чуть поднимаются из-за горизонта, зависают в воздухе и наносят точные удары управляемыми ракетами по колоннам ВСУ. Жгут первую и последнюю боевую машину на дороге через минное поле, а затем в «огненной карусели» добивают остальные «Брэдли» и «Леопарды».

Водители «иномарок» ВСУ все чаще оказываются в огненных ловушках наших пилотов.

Наши танкисты постоянно совершенствуются: впервые танк Т-80 точным попаданием накрыл бронемашину врага «Брэдли» с расстояния в 9,5 километра. Танкисты послали снаряд по координатам, что получили от оператора армейского беспилотника. Снаряд точно попал в двигатель бронемашины. И этот прилет зафиксировал беспилотник, который и наводил на цель.

И сами беспилотники постепенно подключаются к огневому поражению объектов. Недавно стало известно, что над позициями ВСУ работал новейший тяжелый ударно-разведывательный российский беспилотник С-70 "Охотник". Этот дрон весом в 20 тонн и размахом крыльев в 19 метров, может незаметно пролететь 6000 километров на высоте 18 километров, после чего атаковать объекты со скоростью 1400 км/ч 8 тоннами бомб и ракет.

Что самое интересное, несколько таких беспилотников могут работать по целеуказаниям экипажа Су-57. А пилот такого звена может пользоваться картинкой и информацией, которую собирают и анализируют дроны при помощи искусственного интеллекта.