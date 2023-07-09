Минобороны России уничтожило чешскую «Vampire» с иностранной обслугой

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Фото: стоп-кадр МО РФ

Минобороны России сообщает, что вооруженные формирования киевского режима не прекращают тщетные попытки наступать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем митинге о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 210, на Краснолиманском до 80, на Купянском до 20, на Херсонском до 60.

Кроме 550 наемников киевского режима наши воины ликвидировали: три диверсионные группы, шесть танков, семь боевых бронемашин, боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, две самоходных артустановки М109 «Paladin» и артиллерийскую систему М777 производства США, склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки было нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах. В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ.

Конашенков отметил боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили 10 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

453 - самолета.

241 - вертолет.

4948 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10604 - танка и других боевых бронированных машин.

1137 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5396 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11547 - единиц специальной военной автомобильной техники.