Юлия Ковальчук в 40 лет родила второго ребенка Алексею Чумакову. Счастливый отец едва смог подобрать слова

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков Фото: Иван МАКЕЕВ

Помнится, как только бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук и финалист «Народного героя» Алексей Чумаков поженились 10 лет назад, их сразу же начали атаковать вопросами: а когда уже ребенок, а кого хотите, а как назовете?

До 2017 года Юле не удавалось забеременеть, что, разумеется, породило еще большую волну нехороших слухов. Но затем родилась их дочь Амелия — и все приутихли. Девочка растет крайне сообразительной и не по годам чуткой. Иногда даже доводит маму до слез.

До 2017 года Юле Ковальчук не удавалось забеременеть Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Амелия у нас очень чувственная девочка, и периодически она меня разговорами доводит до слез, в хорошем смысле, — признавалась Ковальчук. — Потому что она любит порассуждать на тему бога, смерти и души. Такие разговоры меня умиляют и трогают.

Как только появились слухи о второй беременности Юлии, ответственный муж во избежание сглаза никак их не подтверждал. Но и не опровергал.

— У нас в семье беременна я, — ошарашивал журналистов Чумаков. — Мои сиси наливаются молоком, а животик, я вам его продемонстрирую, полон четырех детишек.

Алексей Чумаков сообщил, что стал отцом во второй раз Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ну а теперь в семье Чумакова-Ковальчук все-таки случилось еще одно счастливое событие: в ночь на 9 июля Юля родила любимому мужу второго ребенка. Аккурат в год оловянной свадьбы. Скрывать событие пара, как это очень модно сейчас бывает, не стала. И сразу же поделилась с подписчиками радостью в соцсетях.

— Теперь нас четверо, — написала Юля. — С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках!

Имя второй дочери Чумакова и Ковальчук пока не раскрывается Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Счастливый папаша на эйфории тоже не смог сдержать эмоций и, отбросив шутки про налитые сиси, выдал полный радости пост в соцсетях.

— Теперь я папа дважды! — сообщил Алексей. — Спасибо за еще одно волшебство! Всегда подозревал, что у женщины с Богом самый прямой контакт.

Имя второй дочери Чумакова и Ковальчук пока не раскрывается.