Охотился на "падших" женщин, убил больше 80 человек: История ангарского маньяка легла в основу нового сериала

На ТВ все еще продолжают педалировать страшную тему серийных убийц. Фото: кадр из фильма.

Выходом сериала «Чикатило», как показывает практика, наше телевидение ограничиваться не собирается. Во-первых, у проекта, посвященного жуткому украинскому убийце, будет продолжение. Во-вторых, на ТВ все еще продолжают педалировать страшную тему серийных убийц.

8 июля НТВ в рамках проекта «Авторитеты» вышел почти часовой документальный фильм про Алексея Шерстобитова, более известного в народе как Леша Солдат.

Фото: кадр из фильма.

Один из самых артистичных, изобретательных и успешных киллеров (а еще его сын и некоторые жертвы), работавший на несколько крупнейших московских ОПГ, дал эксклюзивное интервью, в котором детально и без эмоций прокомментировал покушения и убийства. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии Липецкой области.

Фото: кадр из фильма.

В это же самое время продолжаются съемки сериала про «ангарского маньяка» Михаила Попкова под названием «Ночной» (тоже НТВ). И это при том, что на тему уже выходили как минимум два (!) проекта.

Фото: кадр из фильма.

В 2019 году на том же НТВ вышел сериал «Тень за спиной» с Иваном Оганесяном и Кариной Андоленко в главной роли. Действие проекта охватывало временной промежуток в 12 лет, когда убийца творил свои страшные преступления.

Фото: кадр из фильма.

А в 2020 году вышел сериал Константина Богомолова «Хороший человек» с Никитой Ефремовым в главной роли — и тему «ангарского маньяка» чуть более тонко, но тоже раскрывал.

Фото: кадр из фильма.

Сценарий нового — третьего по счету про ангарского душегуба — проекта основан на злодеяниях серийного убийцы и насильника, бывшего милиционера Попкова, который считал, что работает «санитаром», отбирая жизни у «недостойных» женщин. Только доказанных убийств в Иркутской области на его счету — 80. Иногда от нечего делать пожизненно осужденный подкидывает следователям еще одно-два «дела», которые совершил и не оставил следов.

Фото: Архив "КП"

О том, как вели дело маньяка (ловили его более 10 лет) и как расследовали преступления, и снимает сериал режиссер Алан Дзоциев.

— Сериал «Ночной» рассказывает о серийном убийце, прототипом которого частично стал «ангарский маньяк» Михаил Попков, — объясняет режиссер. — Он виновен в более чем 80 убийствах, которые совершал на протяжении почти 20 лет. Жертвами стали женщины, которые, по мнению маньяка, были морально падшими, с низкой социальной ответственностью. В сериале будет не так много экшн-сцен, мы фокусируем внимание именно на героях. Но, несмотря на это, все равно прибегаем к помощи каскадеров, нам важно, чтобы никто из актеров не пострадал .

Фото: кадр из фильма.

По сюжету майор Жерехов (Константин Стрельников), начальник отделения полиции в Муроме, который в тайне от жены крутит шашни со следователем Иволгиной (ведущая шоу «Орел и решка» Алина Астровская), не верит, что пропадающие в лесах девушки — дело рук одного и того же маньяка. Как ни странно, в это верит Иволгина, которая и ведет неофициальное следствие, называя его «делом Невидимки». Как только упертый Жерехов сталкивается с действиями душегуба лично, он прозревает.

Фото: кадр из фильма.

Пока не раскрывается, кто именно играет списанного с «ангарского маньяка» героя, но из всего каст-листа на роль больше всего подходит Игорь Хрипунов.