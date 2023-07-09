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Звезды9 июля 2023 13:15

Охотился на "падших" женщин, убил больше 80 человек: История ангарского маньяка легла в основу нового сериала

Продолжаются съемки сериала про «ангарского маньяка» Михаила Попкова под названием «Ночной»
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
На ТВ все еще продолжают педалировать страшную тему серийных убийц.

На ТВ все еще продолжают педалировать страшную тему серийных убийц.

Фото: кадр из фильма.

Выходом сериала «Чикатило», как показывает практика, наше телевидение ограничиваться не собирается. Во-первых, у проекта, посвященного жуткому украинскому убийце, будет продолжение. Во-вторых, на ТВ все еще продолжают педалировать страшную тему серийных убийц.

8 июля НТВ в рамках проекта «Авторитеты» вышел почти часовой документальный фильм про Алексея Шерстобитова, более известного в народе как Леша Солдат.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

Один из самых артистичных, изобретательных и успешных киллеров (а еще его сын и некоторые жертвы), работавший на несколько крупнейших московских ОПГ, дал эксклюзивное интервью, в котором детально и без эмоций прокомментировал покушения и убийства. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии Липецкой области.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

В это же самое время продолжаются съемки сериала про «ангарского маньяка» Михаила Попкова под названием «Ночной» (тоже НТВ). И это при том, что на тему уже выходили как минимум два (!) проекта.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

В 2019 году на том же НТВ вышел сериал «Тень за спиной» с Иваном Оганесяном и Кариной Андоленко в главной роли. Действие проекта охватывало временной промежуток в 12 лет, когда убийца творил свои страшные преступления.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

А в 2020 году вышел сериал Константина Богомолова «Хороший человек» с Никитой Ефремовым в главной роли — и тему «ангарского маньяка» чуть более тонко, но тоже раскрывал.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

Сценарий нового — третьего по счету про ангарского душегуба — проекта основан на злодеяниях серийного убийцы и насильника, бывшего милиционера Попкова, который считал, что работает «санитаром», отбирая жизни у «недостойных» женщин. Только доказанных убийств в Иркутской области на его счету — 80. Иногда от нечего делать пожизненно осужденный подкидывает следователям еще одно-два «дела», которые совершил и не оставил следов.

Фото: Архив "КП"

О том, как вели дело маньяка (ловили его более 10 лет) и как расследовали преступления, и снимает сериал режиссер Алан Дзоциев.

— Сериал «Ночной» рассказывает о серийном убийце, прототипом которого частично стал «ангарский маньяк» Михаил Попков, — объясняет режиссер. — Он виновен в более чем 80 убийствах, которые совершал на протяжении почти 20 лет. Жертвами стали женщины, которые, по мнению маньяка, были морально падшими, с низкой социальной ответственностью. В сериале будет не так много экшн-сцен, мы фокусируем внимание именно на героях. Но, несмотря на это, все равно прибегаем к помощи каскадеров, нам важно, чтобы никто из актеров не пострадал .

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

По сюжету майор Жерехов (Константин Стрельников), начальник отделения полиции в Муроме, который в тайне от жены крутит шашни со следователем Иволгиной (ведущая шоу «Орел и решка» Алина Астровская), не верит, что пропадающие в лесах девушки — дело рук одного и того же маньяка. Как ни странно, в это верит Иволгина, которая и ведет неофициальное следствие, называя его «делом Невидимки». Как только упертый Жерехов сталкивается с действиями душегуба лично, он прозревает.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

Пока не раскрывается, кто именно играет списанного с «ангарского маньяка» героя, но из всего каст-листа на роль больше всего подходит Игорь Хрипунов.

КультураКультура: кино