Григорий Лепс откровенно рассказал об уходе из шоу «Голос»

В новом цикле интервью Татьяны Навки под названием «Команда» Лепс объяснил, почему его теперь нельзя увидеть в шоу «Голос». Фото: Кадр видео

Народный артист России Григорий Лепс, столкнувшийся с отменой концертов русофобами в некоторых городах СНГ, расстраиваться не собирается. У артиста осталось еще бесконечное число мест, где его ждут, сам он продолжает записывать новую музыку, ходить в теле- и ютуб-шоу и не стесняется откровенничать. Так, в новом цикле интервью Татьяны Навки под названием «Команда» артист объяснил, почему его теперь нельзя увидеть в шоу «Голос», из-за чего он не стал продлевать контракт с Александром Панайотовым и кто та молодая девушка, с которой он теперь выходит на сцену.

Фото: кадр видео

- Я довольно скептично относился к тому, что меня позвали в шоу, - не стал скрывать Лепс. - Но когда начал работать, мне понравилось. Два сезона я пробыл, больше не смог. Просто потому что тяжело: гастрольный график, возраст...К тому же были прекрасные наставники и до меня, и после меня. Просто великолепные профессионалы.

Фото: Первый канал

После этого Григорий Викторович не без доли кокетства отметил, что сам «ничего не умеет», чтобы обучать участников команды, с которыми нужно и репетировать, и работать.

- Я не могу научить человека петь, это от рождения дается, — уверен артист. - Можно распеть человека, путем неимоверных физических усилий и занятий действительно обучить его, но только если он на самом деле имеет голос от рождения, а не просто так... Взять и сделать из любого человека певца просто не получится.

Фото: кадр видео

Одним из самых перспективных артистов, которых Лепс «приобрел» в свой продюсерский центр после «Голоса» был финалист шоу Александр Панайотов, прошедший непростой путь и отправляемый публикой на «Евровидение» уже чуть ли не 15 лет подряд. Но теперь контракт с ним истек — и Григорий Викторович не стал его продлевать.

Фото: социальные сети

— У меня (в продюсердском центре) не осталось ни одного коллектива и музыканта, — констатировал артист. — Александр Панайотов отработал свои пять лет, отработал великолепно, я ему очень благодарен. Остальные занимаются карьерой сами. В свободном полете. Сейчас я могу курировать только детскую группу и, может, буду немного помогать крестнице (Елизавете Бокаревой, выступает под псевдонимом ELSEA) — недавно мы спели с ней песню «Весна». Стану ли я брать кого-то еще? Наверно, нет. Приходили и просили уже. Не хочу. Сейчас существует цифра (онлайн-платформы): если ты потенциально талантлив, пиши песни — ищи людей, которые могут помочь. На следующий день можешь проснуться популярным. Продюсеры для этого не нужны. Я больше тратить не собираюсь. У меня самого есть дети и внуки, чтобы тратить.