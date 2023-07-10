Замглавы украинского Минобороны Анна Маляр признала ответственность Киева за октябрьский теракт на Крымском мосту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Паладины» сохнут, «Гвоздики» вянут

Южная группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 180 националистов и иностранных наемников, четыре бронемашины, три автомобиля, чешскую РСЗО RM-70 Vampire, гаубицу «Мста-Б», американскую САУ М109 Paladin и склады боеприпасов 53-й и 115-й мехбригад ВСУ в Карловке и Краматорске. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нивелировала свыше 210 украинских и западных боевиков, четыре танка, три БМП, две бронемашины, два пикапа, РСЗО «Град», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одну «Мста-Б», американскую САУ М109 Paladin и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отправила во тьму до 80 «воинов света», БМП, две бронемашины, два пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20. Западная группировка войск на Купянском направлении уничтожила до 20 боевиков, два автомобиля, САУ «Гвоздика», склад боеприпасов 127-й бригады теробороны в Старице Харьковской области. На Херсонском направлении потери противника таковы: до 60 боевиков, танк, 8 автомобилей, САУ «Гвоздика» и американская артсистема М777. Силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников.

Варшава передала Киеву советские вертолеты

Польша отправила киевскому режиму около десятка вертолетов Ми-24. Сообщило об этом американское издание Wall Street Journal со ссылкой на военные источники. Этот ударный вертолет производится 50 лет. Их выпущено более 3500 штук. Он - второй по распространенности в мире после американского АН-64 Апач. До 2019-го сама Украина имела 133 таких геликоптера, а у Польши было 28 воздушных аппаратов. Опять на металлолом...

Маляр признала подрыв Крымского моста

Замглавы украинского Минобороны Анна Маляр признала ответственность Киева за октябрьский теракт на Крымском мосту. Маляр сообщила об этом как о достижения вооруженных сил Украины: «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту. Это должно было нарушить россиянам логистику». Это заявление прозвучало незадолго до того, как в районе Керчи силы ПВО сбили ракету, которую ВСУ, как предполагается, направляли именно на Крымский мост. Низкий горизонт планирования.

От Зеленского потребовали не отменять украинский дубляж фильмов

25 тысяч голосов набрала петиция, в которой громадяне призвали не отменять дубляж иностранных фильмов на украинском языке. По закону ее обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский. В петиции сказано, что «дубляж стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния» на Украине, а его отмена снизит популярность украинского языка. Отмечается и угроза снижения числа зрителей в кинотеатрах, где будут только субтитры вместо дублированного перевода. Ну то есть никак не хочет украинский народ учить английский, на чем настаивает их экзальтированный лидер. Да и украинский им, в общем, так, по приколу...

Реакция в мире на поставки кассетных снарядов Киеву отрицательная

Марк Стоун, обозреватель Sky News, сообщил, что Соединенные Штаты могут потерять «моральное превосходство» при передаче кассетных боеприпасов Киеву. Стоун полагает, что Белый дом осознает неоднозначность планов предоставить ВСУ кассетные снаряды. И есть реальный риск серьезных потерь среди мирных жителей. Стоун полагает, что сам факт передачи ВСУ подобного вооружения говорит не в пользу Украины. Ведь такая передача посылает четкий сигнал, что боевые действия идут для Киева не очень хорошо. «Не очень хорошо» - это мягко сказано.

ВСУ пытаются достать Брянщину и Ростовскую область

Александр Богомаз, глава Брянской области, сообщил, что силы ПВО сбила две украинские ракеты на территории региона. Губернатор заявил: «В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет». Еще одна ракета была сбита в Ростовской области. Упавшие обломки повредили крыши зданий. Мэр города Донецка Роман Кураев сообщил: «После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. Слава богу, жертв нет, есть незначительные технические повреждения — кровли и так далее». Вслед за большим Донецком прилетело и маленькому, но ответ традиционно последует.

Столтенберг хочет видеть Зеленского, но сомневается

Йенс Столтенберг, генсек североатлантического альянса, заявил, что нельзя быть уверенным в участии Зеленского в предстоящем саммите НАТО в столице Литвы. При том Столтенберг отметил, что «с нетерпением» ждет встречи с украинским лидером. Предполагается, что решение шестого президента незалежной о посещении саммита будет зависеть от того, какие сигналы от союзников этот деятель получит по поводу членства в альянсе. Столтенберг при этом указал, что «абсолютно» уверен в достижении приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО. За последнее время трагикомик поговорил с лидерами как минимум шести европейских стран, которые Зеленского успокаивали и гладили по головке. Но он все равно нервничает и грызет ногти в сомнениях.

Кеннеди считает, что победить Россию невозможно

Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США от Демпартии, заявил, что у киевского режима нет никаких шансов победить русскую армию. Кеннеди сообщил: "Не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы Украина смогла победить Россию. В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самих украинцев уже почти никого не осталось". Кеннеди добавил, что Европа, которая так страстно помогает незалежной, сегодня сама испытывает серьезные внутренние проблемы, вспомнив про массовые протесты во Франции и Германии. Кандидат в президенты Соединенных Штатов указал, что в самостийной проходит насильная вербовка людей для пополнения живой силы в армии, и украинцы призывного возраста стараются уехать из страны, чтобы не попасть на фронт. Главное, чтобы Зеленский перед саммитом НАТО ни о чем таком не узнал, а то точно расстроится и не поедет.

Почему украинских хирургов не берут даже грузчиками

Американская газеты The New York Times сообщает, что украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные специалисты, не могут найти работу в Англии. Они вынуждены возвращаться на родину. Один из собеседников NYT, который работал до эмиграции хирургом-травматологом, вынужден был в Лондоне пахать грузчиком в супермаркете, но недавно потерял и эту работу. Он заявил американским журналистам: «Здесь, похоже, ничего не получится, придется вернуться туда, где нас ценят». Причины проблем - языковой барьер и долгий процесс переаттестации при трудоустройстве украинских специалистов. Потому беженцам массово приходится соглашаться на грязную работу. А вот в Финляндии фермеры, например, жалуются, что украинские беженцы отказываются от сезонных работ по сбору ягод — чтобы не потерять пособия. А кто сказал, что за бугром малиновым вареньем намазано?

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