Военная спецоперация на Украине 10 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2023 года.

Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт в нейтральной полосе на Донецком направлении.

Отмечалось, что обнаружить украинских военных на нейтральной полосе получилось благодаря разведчикам и операторам БПЛА.

Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 атакует бронетранспортер ВСУ при помощи высокоточного оружия. Техника и экипаж противника в результате попадания управляемой ракеты были полностью уничтожены.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские средства ПВО сбили крылатую ракету ВСУ в районе Керчи. По предварительным данным, в результате атаки повреждений и пострадавших нет.

За прошедшие сутки в боях на Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и десять единиц бронетехники, в том числе от западных союзников Киева.

Кроме того, на данном направлении в районе Карловки и Краматорска было уничтожено два склада боеприпасов украинских механизированных бригад. Всего за сутки российские войска поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ, а также нанесли удары по скоплениям техники и личного состава украинской армии в 109 районах.

Российские войска отразили несколько атак ВСУ в Запорожской области.

При этом, суммарные потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлении за сутки составили свыше 210 военнослужащих и наемников, четыре танка, пять бронемашин и несколько артиллерийских установок, в том числе американская САУ М109 «Paladin».