Анекдоты: Самое трудное после отпуска - это перестать завтракать пивом

Рационализация по-русски - болт без резьбы. И производить дешевле, и забивать сподручнее.
* * *
Двое пьяных входят в бар, ведя под руки третьего, которого бережно кладут на ковер.
- Нам, пожалуйста, две порции коньяка, - говорит один из них, - а тому, на ковре, - минеральной воды. Он за рулем.
* * *
Начинающего пасечника соседи два года принимали за японца...
* * *
Стоят в магазине две бабки в очереди. И одна другой говорит:
- Разменяла квартиру недавно.
- Ну и как?
- Чудное местечко! 50 метров до полиции, 100 метров до прокуратуры - райский уголок!
* * *
Ура кризису. У соседей кончились деньги на ремонт! Стихли перфораторы!
* * *
Перед законом все равны: бомжу, который провел всю зиму на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.
* * *
Тренер сборной Израиля по настольному теннису выступает перед журналистами на пресс-конференции:
- Вчера, после полугодового перерыва, наша команда возобновила-таки тренировки.
Вопрос из зала:
- Значит, вы все-таки нашли потерянный тогда шарик?
* * *
Нервный человек не тот, кто кричит на подчиненного, - это просто хам. Нервный человек тот, кто кричит на своего начальника!
* * *
- Барабан полностью заряжен, орудие готово к бою. Пришло время навести порядок в этом гадюшнике.
- Серьезно? Петрович, задолбал! Ты даже стиральную машину не можешь без пафоса включить?
* * *
- Да ты вообще всю совесть потерял!
- Серьезно?
- Да!
- То-то я и думаю, почему же мне вдруг так легко-то стало!
* * *
На собрании родителей первоклассников папу Васи Пупкина спросили, кем он работает и что может сделать для школы. Папа ответил - прокурором.
Оказалось, что школа вообще ни в чем не нуждается!
* * *
- Любимый, какой подарок ты хотел бы на день рождения?
- Не знаю…
- Ну, а что тебе нравится?
- Соседка с четвертого этажа.
* * *
- Как дела, Моня?
- Хреново.
- А ты не приукрашиваешь?
* * *
Два советских скрипача возвращаются с международного конкурса. Один занял второе место, а другой - тридцать седьмое. Лауреат в полном расстройстве, другой его утешает:
- Да плюнь, Жора, второе место - тоже неплохо!
- Да ведь если бы я занял первое место, то по условиям конкурса мне бы дали играть на скрипке Страдивари...
- Ну и что тебе с этого?
- Ну как бы тебе объяснить понятнее... Для меня сыграть на скрипке Страдивари - то же самое, что для тебя пострелять из маузера Дзержинского.