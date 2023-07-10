Анекдоты: Самое трудное после отпуска - это перестать завтракать пивом

Рационализация по-русски - болт без резьбы. И производить дешевле, и забивать сподручнее.

* * *

Двое пьяных входят в бар, ведя под руки третьего, которого бережно кладут на ковер.

- Нам, пожалуйста, две порции коньяка, - говорит один из них, - а тому, на ковре, - минеральной воды. Он за рулем.

* * *

Начинающего пасечника соседи два года принимали за японца...

* * *

Стоят в магазине две бабки в очереди. И одна другой говорит:

- Разменяла квартиру недавно.

- Ну и как?

- Чудное местечко! 50 метров до полиции, 100 метров до прокуратуры - райский уголок!

* * *

Ура кризису. У соседей кончились деньги на ремонт! Стихли перфораторы!

* * *

Перед законом все равны: бомжу, который провел всю зиму на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.

* * *

Тренер сборной Израиля по настольному теннису выступает перед журналистами на пресс-конференции:

- Вчера, после полугодового перерыва, наша команда возобновила-таки тренировки.

Вопрос из зала:

- Значит, вы все-таки нашли потерянный тогда шарик?

* * *

Нервный человек не тот, кто кричит на подчиненного, - это просто хам. Нервный человек тот, кто кричит на своего начальника!

* * *

- Барабан полностью заряжен, орудие готово к бою. Пришло время навести порядок в этом гадюшнике.

- Серьезно? Петрович, задолбал! Ты даже стиральную машину не можешь без пафоса включить?

* * *

- Да ты вообще всю совесть потерял!

- Серьезно?

- Да!

- То-то я и думаю, почему же мне вдруг так легко-то стало!

* * *

На собрании родителей первоклассников папу Васи Пупкина спросили, кем он работает и что может сделать для школы. Папа ответил - прокурором.

Оказалось, что школа вообще ни в чем не нуждается!

* * *

- Любимый, какой подарок ты хотел бы на день рождения?

- Не знаю…

- Ну, а что тебе нравится?

- Соседка с четвертого этажа.

* * *

- Как дела, Моня?

- Хреново.

- А ты не приукрашиваешь?

* * *

Два советских скрипача возвращаются с международного конкурса. Один занял второе место, а другой - тридцать седьмое. Лауреат в полном расстройстве, другой его утешает:

- Да плюнь, Жора, второе место - тоже неплохо!

- Да ведь если бы я занял первое место, то по условиям конкурса мне бы дали играть на скрипке Страдивари...

- Ну и что тебе с этого?

- Ну как бы тебе объяснить понятнее... Для меня сыграть на скрипке Страдивари - то же самое, что для тебя пострелять из маузера Дзержинского.