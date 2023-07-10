Вопрос дня: На какие профессии молодежи надо идти учиться? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- В агроинституты. Как ни крути, люди кушать хотят каждый день. С такой профессией и сам не помрешь, и семью прокормишь. А если отовсюду уволят - твои 6 соток помогут выжить со знанием. Я вот, оканчивая школу, получил профессию электрика и потом на даче всю электрику сделал. А на предприятии после школы курсы стропальщика проходил. Еще хотел каменщиком попробовать, но толком не успел, а брат мой кладет кирпич как бог. Хорошая профессия.

Лев Корольков, полковник СВР в отставке:

- Надо учиться на айтишников. Обычный человек плохо в этом с ходу разберется. Еще на инженеров следует учиться. Мы почти потеряли ту инженерную прослойку, благодаря которой шли ноздря в ноздрю с США. Советских инженеров они потом переманивали к себе после 1991 года.

Ольга Беклемищева, экс-депутат Госдумы:

- Иди во врачи - и не ошибешься. Так нас учили. А дочь пошла учиться на дизайнера одежды. В этом году уже представляла свои модели в «Зарядье».

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- Мир меняется так быстро, что я в некоторой растерянности. Сейчас курьеры разносят почти все, что нужно для жизни, но искусственный интеллект, говорят, скоро их заменит. И нейросеть рисует уже картины, плохонькие - но это пока. Я окончил институт связи, получил внятную профессию, и всем это советую. Учить детей, лечить людей и кормить планету - это будет надо всегда.

Вася Ложкин (художник Алексей Куделин):

- Во времена моей юности все были юристами и экономистами-бухгалтерами. Я учился на юриста, чтобы диплом получить. Но ни дня не работал в жизни адвокатом или в иной юридической сфере. Считаю, что лопата и кисть будут востребованы в будущем. Наша страна слишком большая. Всегда нужны будут умелые руки, которые сумеют сострогать, оштукатурить и гайку закрутить.

Василий Мельниченко, руководитель «Фермерского сельсовета»:

- Без людей на земле все равно не обойтись. Без агротехников, технологов, зоологов. Я вот хотел бы, чтоб моя внучка не уходила от сельского хозяйства.

Алексей, читатель сайта KP.RU:

- Надо смотреть на два шага вперед. В будущем вырастет спрос на экологов из-за глобального потепления и социальных работников из-за роста численности пожилого населения.