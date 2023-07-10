Что подорожает в ближайшее время, какие подводные камни есть при поступлении в вузы в 2023 году и как президентские выборы в США повлияют на украинский конфликт

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: У украинских спецслужб много тайников на территории России (подробнее)

2 место. Александр Коц: Киев задействовал в своём контрнаступлении только 30% своих резервов (подробнее)

3 место. Выводят капиталы за границу: экономист Кричевский объяснил причину резкого падения рубля (подробнее)

4 место. Что подорожает в России в ближайшее время из-за падения курса рубля (подробнее)

5 место. Как президентские выборы в США влияют на украинский конфликт (подробнее)

6 место. Подводные камни приемной кампании 2023 года (подробнее)

7 место. Запад в панике. Как российские военные смогли захватить Storm Shadow (подробнее)

8 место. Александр Дугин: Как государство мы не переживем поражение в СВО (подробнее)

9 место. Как правильно учиться плавать (подробнее)

10 место. ТНТ заявил стратегию ностальжи и вернул Галустяна, Светлакова, Мартиросяна, а теперь снимает продолжение «Букиных» (подробнее)