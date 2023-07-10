Отец Влада Топалова назвал Регину Тодоренко подарком вселенной, изменившим его сына

Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: соцсети.

Отец Влада Топалова рассказал об отношениях своего сына с телеведущей Региной Тодоренко. Продюсер Михаил Топалов в программе канала НТВ «Секрет на миллион» назвал невестку «подарком судьбы» и признался, что вся семья ее просто обожает. Регина полностью изменила Влада, и сейчас это совершенно другой человек.

Михаил не скрывает, что в прошлом у его сына были проблемы с запрещенными препаратами. Продюсер создал группу «Smash!!», когда ее участникам Владу Топалову и Сергею Лазареву было всего по 15 лет. Поп-дуэт накрыл невероятный успех, к которому молодые люди оказались не готовы.

«Я в начале руководил всеми процессами, было жесткое давление, а давить не надо было. Он ушел в совершенно самостоятельную жизнь: появились клубы ночные, разные друзья из мажорной публики. Были проблемы с запрещенными веществами», - рассказал Михаил Топалов ведущей шоу Лере Кудрявцевой. По его словам, сын совершенно отчаялся и даже пытался покончить с жизнью, думая, что никогда не избавится от наркомании.

Тогда продюсер несколько лет не общался с наследником. Он корил себя за то, что упустил какой-то момент в воспитании Влада. Михаил постарался окружить сына роскошью, какой в детстве у него у самого не было. И в итоге не справился с его воспитанием. Они начали общаться только тогда, когда Влад полностью избавился от наркотической зависимости. Он долго лечился в специализированной клинике и в итоге сумел побороть тягу к запрещенным веществам.

С Региной Тодоренко Топалов познакомился в театре, где они играли в одном спектакле. Сейчас супруги воспитывают двоих детей – сыновей Майкла и Мирослава. По словам отца музыканта, встреча с Региной полностью изменила Влада.

Супруги воспитывают двоих детей. Фото: соцсети.

«Потрясающе, феноменально. Это просто другой человек. Я не хочу сказать, что он был какой-то плохой или неправильный, но просто он стал другим. Он совершенно феноменальный отец. Лет 10 назад я бы никогда себе этого не представил», - говорит Михаил.

По словам Топалова-старшего, Влад старается пораньше ложиться спать, чтобы по утрам самому отвозить старшего сына на занятия. Он мог бы нанять водителя, который бы это делал, но ему нравится самому выполнять отцовские обязанности.

«Иногда они накрывают стол. Она готовит какие-то салатики, ну такой домашний, семейный обед. Очень часто они заказывают себе пиццу. Если я приезжаю, то они заказывают, да», - рассказал продюсер.

По его словам, Влад – непростой человек, он не даст собой крутить. Но когда дело касается Регины, сердце певца тает: как отмечает Михаил, его сын очень сильно любит жену.