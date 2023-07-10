Роскошная Алина Кабаева в модном костюме блеснула обручальным кольцом

Алина Кабаева. Фото: кадр видео.

Алина Кабаева нечасто выходит в свет: олимпийская чемпионка делает исключение лишь для важных спортивных событий, а еще – для тренировок своих юных подопечных. В декабре 2022 года Алина открыла Академию художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи. Сюда приезжают звездочки гимнастики со всей России. Под руководством опытных тренеров девочки оттачивают свое мастерство. Кабаева регулярно навещает воспитанниц Академии и следит за их прогрессом в тренировках.

Накануне Алина посетила контрольную тренировку юных гимнасток. Олимпийская чемпионка приехала в Академию в элегантном летнем наряде: белых брюках, футболке в тон и в небесно-голубом блейзере. Спортсменка оставила волосы распущенными и сделала минимальный макияж.

Алина посетила контрольную тренировку юных гимнасток. Фото: кадр видео.

Всех давно интересует обручальное кольцо на безымянном пальце звезды. Алина часто выходит с ним в свет, но иногда забывает про украшение. В этот раз колечко было на месте и ярко блестело на руке чемпионки Афин.

При встрече девочки вручили Кабаевой корзинку с цветами. Алина заботливо расспросила воспитанниц, как они чувствуют себя в Академии. А затем посмотрела их тренировку. В показательных выступлениях приняла участие Анна Репина, дочь примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Алина отметила явные успехи девочки.

«Она сказала, что с прошлого раза я стала лучше, что на тренировках никогда не надо себя жалеть», - рассказала Анна журналистам.

Олимпийская чемпионка показала обручальное кольцо на безымянном пальце. Фото: кадр видео.

В конце тренировки Алина напутствовала юных спортсменок на упорный труд и спортивные достижения:

«Как мы сейчас видим, у нас колоссальная конкуренция внутри страны. Я уверена, что благодаря таким тренерам, которые вас тренируют, вы будете сами учиться, затем сами станете тренерами. Никогда не останавливайтесь. Всегда идите вперед и выигрывайте. Желаю вам всем удачи. Готовьтесь к новым стартам, новым сборам. Я очень рада, что вы здесь находитесь, в таких условиях. Я уверена, что вам это очень поможет. Мы всегда ждем вас здесь», - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Алина Кабаева - самая известная воспитанница знаменитого тренера Ирины Винер. Совсем юной в 1995 году она пришла в группу Винер. Ей было 11 лет. Спустя пять лет на Олимпийских играх в Сиднее она завоевала бронзу. Прошло еще четыре года, и Алина взяла золотую медаль в Афинах.

По окончании спортивной карьеры Алина не стала тренером, хотя всячески поддерживает любимую гимнастику. Она занимает пост председателя совета директоров в холдинге «Национальной Медиа Группы».