Чем дольше ломается, тем больше унижений: Зеленский теряет лицо перед саммитом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский в последние дни усиленно разыгрывает репризу "Я не такая, я жду трамвая". Изо всех сил он надувает щеки в попытке доказать, что он самостоятелен, политически субъектен, и его вовсе не дергают за нитки кукловоды. В меру сил ему в этом помогают члены его команды. Главным доказательством этого тезиса стало то обстоятельство, что Зеленский-де еще не принял решение, ехать ему на саммит НАТО в Вильнюс или остаться в Киеве.

- Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически возложены на стол, - заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. - То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, проходит заседание Совета Украины-НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, предлагающие принять с результатами саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах.

По ее словам, именно от того, что будет написано в финальных документах, зависит, поедет ли президент на саммит.

Нечто похожее на заявление Стефанишиной пробурчал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Сам Зеленский тоже кокетничает: то едет, то не едет, то "рыбу заворачивает".

- Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл, - объяснил он свою позицию (если этот термин уместен по отношению к нему) по этому вопросу в интервью американскому каналу ABC News. - Мы работаем с партнерами над гарантиями безопасности, работаем над тем, чтобы помочь партнерам сделать определенные выводы накануне саммита НАТО. И мы бы хотели, чтобы все решения были приняты в течение саммита. В этом случае очевидно, что я буду там и я буду делать все, чтобы ускорить это решение. Но я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения.

Позвольте, а как же заявление главы украинской военной разведки ГУР Минобороны Украины генерала Кирилла Буданова, что он читал черновики всех речей лидеров стран НАТО на саммите, и они, дескать, лежат у него на столе? Врал, получается, Буданов? А кому? Только украинцам? Или Зеленскому тоже врал.

Не преминул Зеленский подчеркнуть свою и Украины самостоятельность все в том же интервью, заодно "наехав" на Дональда Трампа.

- Одно только желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа, - рассказал Зеленский журналистам. - Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, у него было это время, но у него, наверное, были какие-то другие приоритеты, если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий.

Удивительно, но этот нелох лжет и тут, потому что никакую войну Украина не ведет, и как не находилась, так и не находится ни с кем в состоянии войны. Зеленскому даже на посту главы государства невдомек, что для ведения войны ее следует для начала объявить. Впрочем, все это было сказано им для следующего заявления, которое и является самым важным в этой части беседы.

- Я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже через пять минут, - небезосновательно заявил Зеленский, но не смог сдержать гордости за страну и за себя. - Но мы бы не согласились.

Да кто тебя будет спрашивать, паяц кровавый?! Все эти попытки выстроить из себя фигуру планетарного масштаба, равного среди лидеров Запада выглядят настолько смешно, что способны вызвать только ироническую улыбку. Главное для него сейчас – не заиграться и не перейти в демонстрации своей субъектности ту черту, за которой Запад на него реально обидится. Поскольку это чревато для Зеленского очень серьезными неприятностями.

И на саммит так называемый президент так называемой Украины примчится не просто как миленький, а как ошпаренный. Тем более, что ему по этому поводу отдан недвусмысленный приказ – не только приехать, но и и славить НАТО и, в частности, США и Байдена. Чем он и займется на саммите в силу полученного распоряжения.

Такая ты, Зеля, именно что такая. И никакого трамвая не ждешь.