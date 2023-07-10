Передача кассетных бомб Украине раскрыла миру глаза на истинные цели США: Бессмысленная жестокость и отчаяние

Решение передать Киеву оружие, которое признано преступным большинством союзников Вашингтона, может стать роковым Фото: wikimedia.org

Оправдание президента США Байдена своего решения поставить Украине кассетные боеприпасы тем, что другие «у них кончились, и у нас их тоже мало», - исчерпывающее доказательство верности слов посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова: «Это жест отчаяния». Многословие советника Байдена по национальной безопасности Салливана и представителя Совета национальной безопасности Белого дома Кирби по поводу того, что это оружие, дескать, не так страшно для населения, потому что поможет победить Россию и тем самым «спасти мирных жителей» Украины, только подтверждают это.

Почему «жест отчаяния»? Потому что для затягивания конфликта на Украине при отсутствии успехов на поле боя США приходится идти на шаги, которые бьют по ним же. Во-первых, само признание президента США в том, что «другие боеприпасы» у ВСУ кончились, да и у американцев «их тоже мало», говорит о многом. Во-вторых, решение о передаче смертоносного оружия, несущего непосредственную и длительную угрозу прежде всего мирному населению - шаг, который осуждают многие союзники США. Из 123 стран, подписавших конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, 18 - члены НАТО. Среди тех, кто уже осудил решение Байдена, считающиеся самыми надежными союзниками Вашингтона власти Канады и Великобритании. Италия и Испания тоже против. Так что на открывающемся 11 июля в Вильнюсе саммите военного альянса Запада, на котором так надо продемонстрировать его «несокрушимое единство», терочек по этому вопросу явно не избежать.

И, наконец, эффект от «трудного решения» Байдена в самих США тоже не в пользу администрации. То, что около сорока правозащитных организаций публично выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, вряд ли удивляет. Протесты оппонентов из числа законодателей-республиканцев Белый дом тоже особо не волнуют. Хотя формулировочки тут попадаются яркие. Например, слова члена палаты представителей Пола Годара о том, что передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира.

Но и в стане демократов, как оказалось, немало противников. «Решение президента Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину возмутило большую часть демократов», - говорится в сообщении газеты The New York Times. Демократы, пишет она, обвиняют администрацию президента США в «принятии лицемерного решения, ставящего под угрозу» авторитет страны.

Обращает на себя внимание то, что именно считающаяся выразителем идей демпартии газета The New York Times резко критикует решение Байдена. В редакционной статье, написанной авторитетными комментаторами издания, говорится: «Отправка кассетных боеприпасов на Украину равносильна явной эскалации конфликта, который уже стал слишком жестоким и разрушительным. Но более серьезной проблемой является использование оружия, которое было осуждено большинством стран мира, в том числе большинством ближайших союзников Америки. (…) Дождь из бомб может дать Украине военное преимущество в краткосрочной перспективе, но он не будет решающим, и он не перевесит ущерб, причиненный гражданскому населению Украины сейчас и, вероятно, будущим поколениям.».

Указывают авторы редакционного комментария и на еще одну принципиальную вещь. Они подчеркивают, что полностью на стороне Украины и против России, которая «грубо нарушила нормы, обеспечивающие мир и стабильность в Европе» - читай, «миропорядок, основанный на правилах». Но что же получается? Решив передать Киеву оружие, которое признано преступным большинством союзников Вашингтона, не подрывает ли уже сам Белый дом эти пресловутые «правила»? Прямо загогулина какая-то, понимаешь, получается…

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