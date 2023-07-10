Зеленский заблудился во лжи

Украиной руководит человек без каких-либо моральных и политических принципов Фото: REUTERS

ОН РУССКИЙ БЫ ВЫГРЫЗ…

В условиях, когда на Украине возобновились гонения на православных верующих и саму каноническую УПЦ, президент Незалежной Зеленский вдруг стал набожным. В течение 3-х дней он побывал в храмах и на молебнах, как минимум, трижды:

- в Стамбуле у так называемого Вселенского патриарха;

- на молитве во Львове по поводу 500 дней военных действий;

- в Луцке на молебне в честь жертв Волынской резни вместе с президентом Польши Дудой.

Кое-кто даже начал говорить о воцерковленности Зеленского, вызывая кривые усмешки посвященных или хотя бы здравомыслящих. Зеленский и церковь – это все равно что Зеленский и мораль – нет понятий, более противоположных по смысловым составляющим.

Вспомним, Зеленский никогда не отличался какими-то убеждениями. Большую часть своей артистической картины он выстроил на высмеивании всех и вся, кого в тот или иной момент было высмеивать выгодно для него. В России он высмеивал украинство и даже просил Путина: "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда (с Украины), хоть за долги!" Высмеивал тех, кто объявлял гонения на русскоязычных Украины и на русский язык. Потом высмеивал тех, на кого ему показывал спонсор и его кукловод банкир Коломойский, издевался над Порошенко. Затем объектами его издевательств стали те самые русскоязычные, которых он защищал. Чего стоят его кривляния над президентом Турции. Сначала он обзывает Эрдогана и сочиняет мерзкие стишки, а потом едет к нему на поклон. От издевательств над русскоязычными и русскими Украины он перешел и непосредственно к их убийству, еще до начала СВО в разы интенсифицировав обстрелы непокоренных регионов Донбасса.

Причем, к Донбассу он, похоже, начал испытывать настоящую ненависть, что обычно свойственно предателям по отношению к тем, кто в моральном отношении оказался выше изменника. Более того, он публично отрекся от всего русского, чем еще относительно недавно буквально кичился. Так, например, на днях он заявил несусветную чушь, что родным для него является украинская мова, а не русский язык. Мова, на которой он до недавних пор изъяснялся, читая с трудом по бумажке, неправильно произнося слова и ставя ударения.

САМ СЕБЕ БОГ

Впрочем, и он, и его команда не только русский, но и украинский народ считает за тупое быдло, стадо, достойное лишь ножа мясника. Не зря министр обороны Украины Резников заявил, что Украина – это лучший полигон для испытания западного оружия. А предоставление ВСУ американских кассетных боеприпасов, от которого наибольшие потери будет нести мирное гражданское население Украины лишь подтверждает этот тезис. Зеленский не только против русских, против славян, фактически он против людей вообще и против человечества.

Любая вера, кроме, конечно, радикальных сект, строится на добре, светлой стороне и на уважении друг к другу. Кто бы что там ни говорил, но вера дает людям дополнительные силы справиться с обстоятельствами, со злом, дает надежду, и вера же имеет большое влияние и на мысли человека и его бытие, стимулируя хорошие поступки и удерживая от плохих с точки зрения морали.

Зеленский свободен от таких ограничений и каких-либо рамок. Причем, он не просто агностик или нейтральный атеист.

- Человек ходит не в церковь, человек ходит к чему-то, - объяснил он в интервью в 2019-м Дмитрию Гордону и добавил. - У меня есть моменты, секреты.

О нормального человека, тем более, если он верующий, перед своей совестью и Богом нет секретов. У Зеленского есть. Он не просто воюет с православием, отдает приказы избивать священнослужителей, уничтожать святыни и обстреливать храмы, он легализует наркотики, гей-браки и гей-парады, поклоняется палачам и убийцам, он воюет с традиционными консервативными ценностями, становясь тем самым на сторону абсолютного Зла. Ему не нужен посредник в общении с Богом, как он однажды сказал. Да ему и Бог не нужен, потому что он поставил себя выше, он сам себе Бог. Другими словами, он самый что на есть отъявленный сатанист. Сторона Зеленского – это сторона Сатаны, какие бы правильные и высокие слова он ни произносил. Ими он только пытается маскировать свою суть, которая все равно прорывается наружу.

Не первый и не последний в череде сатанистов. Которые не имеют будущего и обречены на поражение, хотя бы в силу того, чему они служат.