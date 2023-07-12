Константин Бронзит: «В СПбГУП к студентам в режиссуре мультимедиа особые требования. Для них – особые возможности»

Константин Бронзит. Фото: пресс-служба СПбГУП.

ОТ «КАРУСЕЛИ» К «МЕЛЬНИЦЕ»

Константин Бронзит пришел к преподаванию уже в статусе одного из самых талантливых мультипликаторов России. Начинал как художник-аниматор на «Леннаучфильме», была в Ленинграде такая мощная студия, которая снимала не только научное кино. Там же в 1988 году вышел его первый мультфильм — «Карусель». Затем была работа на студии «Пилот» у прославленного Александра Татарского. Учеба у Федора Хитрука. Это все глыбы мультипликации. Почти как Уолт Дисней, только без американской нахрапистости.

Бронзит много работал в западноевропейских студиях, во Франции делал мультфильм «На краю земли», тоже весьма успешный. А в 1999 году после создания студии «Мельница», которая придумала яркие образы трех богатырей, Барбоскиных и много кого еще, стал ее ведущим режиссером. И, по большому счету, привел к тем вершинам, где она теперь находится.

ДЕМОКРАТ ИЛИ ДИКТАТОР

Кафедра режиссуры мультимедиа появилась впервые в России в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов в 1999 году. Именно на берегах Невы разработали новую для страны специальность - «режиссура мультимедиа-программ». Тогда это было в диковинку. И сейчас она в числе моднейших.

Режиссер рассказывает о своем решении прийти преподавать в СПбГУП как о чем-то естественном. Пришел - увидел - остался.

- Однажды, я даже не помню когда, лет пятнадцать, наверное, назад, меня пригласили прочитать здесь несколько лекций, - делится Бронзит. - И так получилось, что я задержался. Просто понял, что мне здесь комфортно. А еще почувствовал, вернее увидел заинтересованных в знаниях, ярких студентов. А это большая редкость.

В СПбГУП серьезное отношение к учебе гарантирует блестящую карьеру. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Студенты здесь, действительно, «с огоньком». Спрашиваешь их, что они думают о своем преподавателе Константине Эдуардовиче, как у них тут же загораются глаза. И они говорят, говорят. В первую очередь о том, каково это – учиться у реального гения. И не только.

- Вы знаете, он такой демократ, такой демократ, всегда спрашивает, что мы хотим от него услышать, - рассказывает студентка Евгения Фокина.

А сам Бронзит, когда интересуешься его подходом к обучению, говорит, как режет: «Я диктатор! Как Чарли Чаплин! По-другому на площадке нельзя».

На продвинутых абитуриентов фамилия Бронзита действует магически. У них сразу округляются глаза и учащается сердцебиение. Те подростки, которые действительно хотят чего-то добиться в профессии, понимают: это лучшая возможность получить уникальные знания и опыт человека, который дважды становился номинантом «Оскара» за мультипликацию, стал членом российской, французской и американской национальных академий киноискусства. То есть это особенный человек. Другого такого нет в стране.

НЕ ДЕЛАТЬ КОЕ-КАК

В СПбГУП у Константина Бронзита свой собственный авторский курс. Называется «Компьютерная графика и анимация». Студенты от его преподавания без ума. Лекции никогда не пропускают. А уж мастер-класс с любимым педагогом – это, можно сказать, пир творчества.

А он преподавать студентам любит. Говорит, что чувствует, как при этом меняется сам.

- Конечно, меняюсь. Ведь, обучая, мы сами учимся. Это страшно любопытный процесс. Для меня он имеет практическую пользу. Любой художник делает что-то почти интуитивно, все знания уходят куда-то в бэкграунд. Творческий процесс иррациональный. Но в работе со студентами нужно формулировать вещи, которые ты сам для себя не формулировал. И это самое интересное. Поэтому я сам себя постоянно держу в тонусе.

Так выглядит кабинет на кафедре мультимедиа. Фото: пресс-служба СПбГУП.

На лекциях он любит цитировать слова богослова и теолога Павла Флоренского. Добавляет: жаль, что мне двадцатилетнему это никто не сказал. А слова такие: «Привыкайте, приучайте себя всё, что бы ни делали вы, делать отчётливо, с изяществом, расчленённо; не смазывайте своей деятельности, не делайте ничего безвкусного, кое-как. Помните, в «кое-как» можно потерять всю жизнь, и напротив, в отчётливом, ритмическом делании даже вещей и дел не первой важности можно открыть для себя многое, что послужит вам впоследствии самым глубоким, может быть, источником нового творчества».

Студенты записывают. А потом друг другу пересказывают наизусть. Кое-как на кафедре мультимедиа точно ничего не делают. Да и вообще в этом университете. Так просто не принято. Здесь педагоги-звезды растят звезд из студентов.

СКАЗАНО

- У меня очень талантливые студенты. И у них стопроцентное трудоустройство. - говорит Бронзит. – Дело в том, что здесь серьезная требовательность. Кино тем лучше, чем меньше в нем компромиссов. И возможности для творчества особенные. Кстати, 1 сентября в университете открывается новая телевизионная студия мультимедиа. Студенты смогут показывать свои проекты всей стране.

СПРАВКА

Константин Бронзит — выдающийся отечественный режиссер анимационного кино, Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат многочисленных международных фестивалей анимационного кино, дважды номинант на премию «Оскар». Художественный руководитель студии анимационного кино «Мельница», член Российской академии кинематографических искусств «Ника», Национальной французской академии кинематографических искусств, Американской академии кинематографических искусств, лауреат премии Президента РФ. Профессор кафедры режиссуры мультимедиа СПбГУП с 2003 года.

КОНКРЕТНО

Кафедра режиссуры мультимедиа знаменита 100% трудоустройством и блестящим карьерным ростом выпускников. Среди них, один из ведущих специалистов России в сфере детского анимационного кино, мама «Лунтика» Дарина Шмидт, режиссер, клипмейкер, руководитель видеостудии «Газгольдер» Олег Червоняк, руководитель 3-D-проектов студии анимационного кино «Мельница» Елена Кобзарь, ведущий специалист мультимедиа и маркетинга, руководитель сайта «Авиакомпания «Аврора» Максим Таран, режиссер мультимедийных проектов корпорации SolarJetProductions(США) Алексей Подосенов и др. Дисциплины профессионального цикла преподают собранные режиссером Валентином Сошниковым специалисты высочайшего уровня. Студенты и выпускники кафедры мультимедиа СПбГУП являются лауреатами и победителями знаменитых российских и международных конкурсов и фестивалей в области экранных искусств («PLURAL» (Нью-Йорк), «Золотая лента», «Новый взгляд», «Медиа-класс», «Школа» (ВГИК), Всероссийский конкурс буктрейлеров и др.).