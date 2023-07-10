Минобороны России заявило об уничтожении 4845 иностранных наемников в зоне СВО

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России сообщили о срыве очередной волны мобилизации на Украине, который хозяева киевского режима пытаются скрыть вербовкой для ВСУ иностранных наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Восток.

По данным военной разведки, из-за высоких потерь в последний месяц Киев развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. Правоохранительные структуры ряда стран хоть официально и не поддерживают «наёмничество», но таким образом с радостью избавляются от членов различных националистических, религиозных радикальных группировок.

- В связи с кратным падением интереса умирать «за киевский режим» в Польше, Великобритании и других европейских странах, активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь, ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний («Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн»), - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кадры с наемниками из стран Латинской Америки, которые едут на утилизацию на бронемашинах НАТО можно встретить в социальных сетях.

Представитель ведомства отметил, что с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте-апреле 2022 года, однако после первых массовых потерь под Львовом, динамика их прибытия резко сократилась.

«Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более чел.), Грузии (свыше 800 чел.), Великобритании и Румынии (по 700 и более чел.), Хорватии (более 300 чел.), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более чел.)», - перечислили в Минобороны России.

В военном ведомстве также уточнили, что по состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников. Они часто жалуются, что их кидают на «мясные штурмы», а после ранений эвакуируют в последнюю очередь, после украинцев.

- Российские вооруженные силы в ходе проведения Специальной военной операции продолжат уничтожение иностранных наемников вне зависимости от их местонахождения на территории Украины, - рассказал Конашенков и назвал потери ВСУ за сутки на основных направлениях: на Донецком уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, на Краснолиманском до 85, на Южно-Донецком до 150, на Купянском более 65, на Херсонском более 30.

Кроме 605 наемников киевского режима наши воины ликвидировали, склады боеприпасов 47-й и 24-й механизированных бригад ВСУ, десятки танков, бронемашин, гаубиц и самоходок. Также, в Николаеве и Краматорске уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки были поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что перехватили пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200 и восемь украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

453 - самолета.

241 - вертолет.

4956 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10615 - танков и других боевых бронированных машин.

1137 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5399 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11565 - единиц специальной военной автомобильной техники.