Скромно ответил на похвалу президента: Глава Удмуртии Бречалов доложил президенту о ситуации в регионе

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Удмуртия Александр Бречалов во время встречи в Кремле. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вот такая непривычная беседа прошла между Владимиром Путиным и главой Удмуртии Александром Бречаловым.

- 2022 год. Валовый региональный продукт – 910 млрд. рублей. Динамика роста за пять лет – плюс 340. Инвестиции в основной капитал – 137 млрд. Честно сказать, не выдающийся результат. Знаем и понимаем, что можем больше и лучше, - самокритично заявил региональный руководитель.

- Инвестиции хорошие у вас, - все же похвалил президент.

- Мы ставили себе более амбициозные цели и считаем, что и ковид, и другие обстоятельства не могут помешать этому развитию, - продолжил в том же духе Бречалов.

Но, конечно же, доклад не состоял сплошь из оспаривания оценок работы. Был еще рассказ о поддержке спецоперации, и тут глава Удмуртии уже не скромничал. Он доложил, что сам ездил на передовую проверить, в каких условиях служат бойцы из республики. Чиновник еще поблагодарил Минобороны за организацию телемоста.

- Хочу процитировать слова одного из наших военнослужащих, который там, на телемосте, обращался к своей семье. Он сказал: «Я здесь по своей воле, вы знаете, я не мог поступить по-другому, слова «честь и совесть» – не пустые для меня». Вот такой настрой у наших ребят, - заявил Бречалов.

Еще в республике планируется обновить госпиталь ветеранов войны. Но окончательного проекта еще нет, а потом все равно на него понадобится федеральная субсидия.