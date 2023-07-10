Мастер-классы и выставка территориальных банков: в Казани открылся фан-парк «Сбер Экспо»

Фото: пресс-служба Сбера

Вечером 10 июля в Казани стартует ХIV Летняя Сбербанкиада, которая продлится по 13 июля. В ходе соревнований будут определены победители в 10 видах спорта. Всего будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы Сбера.

В преддверии старта Сбербанкиады состоялось торжественное открытие фан-парка «Сбер Экспо». Официальный старт работы площадки для болельщиков и участников соревнований дал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Фото: пресс-служба Сбера

Фан-парк устроили в деревне Универсиады. Он будет принимать многочисленных участников Сбербанкиады, которые смогут побывать на различных тематических мероприятиях. Так, на территории «Сбер Экспо» пройдет выставка территориальных банков, где можно будет познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России. Например, в шатре Центрально-Черноземного банка каждый желающий сможет выковать собственную монету, а гости стенда Сибирского банка увидят национальные костюмы народов Сибири.

А еще в фан-парке будут проходить разнообразные мастер-классы, турниры по мини-гольфу и другие активности. Здесь также будут работать стенды компаний – партнеров Сбера. А на фудкорте можно будет попробовать кухню разных регионов.

На главной сцене фан-парка пройдут церемонии награждения победителей и призеров, соревнования по чирлидингу, а также выступят музыкальные коллективы.

Фото: пресс-служба Сбера

- Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению Сбербанкиады в Казани фактически 3,5 месяца. Эти соревнования — крупнейшее массовое событие, которое проходит в Сбере. Команды, судейские бригады, спортивные объекты — все готово к проведению Сбербанкиады. В столицу Татарстана из разных городов России уже прибыли почти 3 тысячи сотрудников Сбера, чтобы не только соревноваться в спортивных дисциплинах, но и поддержать коллег, - рассказал Станислав Кузнецов.