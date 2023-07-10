В шестнадцать лет Веронике - десять

Вероника ни на кого не держит зла, но общаться предпочитает с малышами. Любит смотреть с ними мультики Фото: Личный Архив

О таких, как Вероника, говорят «вечный ребенок». Она добра, совершенно бесхитростна и немножко неуклюжа, как плюшевый медвежонок. На медицинском языке это называется «задержка психического и речевого развития». Диагноз - ДЦП, «гемиплегия» (слабость мышц всей правой стороны тела, включая лицо и язык, из-за чего девочка не совсем разборчиво говорит, ей тяжело долго стоять и ходить). Легко представить себе, чем все это оборачивается в девятом классе общеобразовательной школы. Причем, по учебе она не отстает, а иногда и опережает некоторых своих одноклассников. Но детский коллектив жесток и редко прощает сверстникам неуклюжесть, непохожесть на других. Кто-то жалеет, а кто-то дразнит и обижает. Вероника ни на кого не держит зла, но общаться предпочитает с малышами. Любит смотреть с ними мультики.

- Психологически моей дочери лет десять, - говорит мама. – Она остается добрым и искренним ребенком, у которого нет злобы и агрессии, и очень хочет дружить. Но не все принимают…

Однако девчонка очень трудолюбивая и упорная. Например, несмотря на то, что руки плохо слушаются - из-за болезни не развита мелкая моторика - шесть лет назад девочка уговорила родителей отдать ее в музыкальную школу. Играет на фортепьяно, а в этом году еще и вокалом занялась. Заняла первое место во всероссийском музыкальном конкурсе по игре на фортепьяно среди особенных детей. Стала лауреатом вокального конкурса.

Все благодаря великолепной памяти и упорству. Так говорят и родители, и врачи. Вероника ни капли не ленива. Она постоянно работает над собой и если ей грамотно помогать, девочка вырастет не беспомощным, постоянно нуждающимся в опеке инвалидом, а вполне самостоятельным человеком. Сможет получить профессию. Но для этого сейчас необходима профессиональная реабилитация - восстановительное лечение, которое включает в себя не только укрепление физического состояния девочки, но и занятия с логопедом, психологом. А в семье еще двое детей. Родители делают все, что могут, но просто выбиваются из сил. Пожалуйста, поддержите их, помогите Веронике справиться с болезнью!

Стоимость лечебного курса составляет 250 000 рублей.

Если остались вопросы, звоните: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.

Поддержать Веронику вы можете, отправив SMS на номер 4640 с суммой: например, 300.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

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БИК: 044525593

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на лечение Вероники Зелендиновой.