Два топора таинственных великанов каменного века найдены на юге Англии

Найденные кремниевые орудия труда сильно выделяются своими размерами по сравнению с традиционными.

Два топора – пара

Во время раскопок на склоне холма в долине Медуэй (Medway Valley) в английском графстве Кент археологи из Института археологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCL Institute of Archeology) обнаружили два огромных каменных топора возрастом примерно 300 тысяч лет.

Топоры – ручные так называемые рубила, но необычайно огромные и тяжелые. Длина – около 30 сантиметров, выточены из кремния. Теми, что поменьше, древние люди разделывали туши животных, снимали шкуры, может быть, даже рубили деревья.

Для чего предназначались огромные топоры, а главное, кто «работал» ими и какой силой обладал, ученые затрудняются ответить.

- Прямо сейчас мы не знаем, зачем предки изготавливали такие большие орудия, - призналась Летти Ингри (Letty Ingrey), – археолог, руководившая раскопками. Нет пока идей и на счет того, какой вид древних людей мог это сделать. Не исключено, что огромные топоры просто что-то символизировали, например, силу, умение. Может, и власть…

Орудие слишком тяжело, чтобы им мог работать «нормальный» предок.

Словом, загадка. Наиболее разумное предположение такое: большими топорами разделывали большую добычу – например, слонов с прямыми клыками (straight-tusked elephants) и львов, которые, по заверениям ученых, водились в долине Медуэй в глубокой древности, а сейчас вымерли. Но кто знает, вдруг столь громоздкими орудиями труда все-таки пользовались люди, значительно превосходящие по размерам обыкновенных?

А вот и следы великанов

В самом деле, находка гигантских топоров вполне может стать еще одним доводом в пользу существования великанов. Основания для прежних «подозрений» давали гигантские следы. Несколько лет назад такие обнаружили на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу недалеко от деревни Пинъянь. Один след весьма четкий - огромная ступня почти полностью отпечаталась в мягкой породе, которая потом окаменела, другой след чуть «смазан».

Следы выглядят человеческими по форме, но примерно в 2,5 раза крупнее - их протяженность более 60 сантиметров. Если наследил действительно человек, то его рост должен быть порядка 4-6 метров.

Великан такого роста вполне мог бы орудовать «английскими» каменными топорами, держа их в одной руке.

Китайский след: мягкая порода, в которой он отпечатался, давно окаменела. Нога, ступившая сюда, могла принадлежать гиганту ростом от 4 до 6 метров с узким, но длинными стопами.

Гигантские человеческие кости ученым пока не попадались. Но кое-что гигантское в музеях все же имеется - зубы. По виду - почти человеческие, но в 6 раз крупнее.

Впервые гигантские зубы были обнаружены в 1935 году голландским палеонтологом Густавом Кенигсвальдом (Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald) в … одной из аптек Гонконга. По прикидкам, их обладатели должны были бы весить по 350-400 килограммов.

Гигантопитек (справа) и антрополог Билл Мунс, воссоздавший его облик. Мохнатый великан выставлен в музее естественной истории Университета штата Айова (University of Iowa Museum of Natural History).

Многие из тех, кто верят в существование великанов, до сих «козыряют» этими зубами – мол, вот они неоспоримые доказательства. Однако известно, что в 1956 году в Южном Китае, в провинции Гуанси археологи откопали сразу три огромных челюсти с точно такими же зубами. И определили, что принадлежали они человекообразным обезьянам - так называемым гигантопитекам. Да, эти приматы были огромными - четырехметровыми. Но не людьми. Вроде бы…

Доводы энтузиастов и скептиков – в нашем материале.