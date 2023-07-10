Под крылом московской любовницы: украинского бизнесмена проверяют на финансирование ВСУ

Гуржий был задержан ровно месяц назад

Мосгорсуд оставил под арестом 34-летнего украинского предпринимателя Олега Гуржия, которого ФСБ проверяет на причастность к финансированию ВСУ.

Изначально Гуржий был задержан ровно месяц назад - 10 июня. При обыске у него нашли два свертка с наркотическими веществами. Начали разбираться - и личность мужчины привлекла дополнительное внимание силовиков.

- В Москве уроженец Киева Гуржий оказался транзитом через Индонезию, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Сам говорит, что на родине у него был некий бизнес, недвижимость, но пару лет назад - словно предчувствуя всеобщую украинскую мобилизацию - продал все и рванул греться на пляжах сказочного Бали.

Судя по всему, именно там общительный Гуржий, душа всех компаний (и «человек-мотор», как его называют друзья) познакомился с прекрасной москвичкой. С ней он и прилетел в российскую столицу. Правда, отношения с тусовщицей со временем разладились.

- Гражданин Украины - человек очень коммуникабельный, через знакомых девушек он начал попадать на закрытые московские вечеринки, расширяя уровень своих знакомств, - продолжает раш собеседник. - После одной из тусовок у него и нашли нехорошие вещества.

На данный момент украинца обвиняют в сбыте наркотиков - якобы молодой человек перемещался по веселым местам, предлагая новым знакомым «допинг». Адвокаты Гуржия настаивают, что «веществами» он увлекался исключительно сам.

Тем временем Олегом Гуржием заинтересовались и в ФСБ. Сейчас его проверяют на финансирование украинских вооруженных формирований. По данным KP.RU, в минувшую пятницу мужчина прошел исследование на полиграфе. Сеанс длился около трех часов. Результаты ему пока не озвучили. Но сам он отвергает обвинения, что часть своих доходов отправлял украинским военным.

Месяц назад Тверской суд отправил Гуржия под арест до 10 августа. Но адвокаты это решение поспешили оспорить. Сегодня в Мосгорсуде разбирали аппеляцию. Как сообщил в зале суда сам Олег Гуржий, детей у него нет, официальной работы в Москве - тоже, ранее не привлекался.

- Семейное положение? - строго спросила судья.

- Гражданская жена в Москве, - ответил украинец.

- Как давно вы знакомы?

- Четыре месяца...

Олег Гуржий попросил отпустить его из СИЗО - под домашний арест или под залог. В качестве квартиры для пребывания с электронным браслетом новая пассия обвиняемого, некая Вероника З., предложила одну из двух своих московских квартир - на Ленинском проспекте.

- Мы живем там вместе, - уточнил Гуржий. (Адвокат добавила, что пара собирается в самое ближайшее время поженится - готовит документы).

- Давно проживаете по данному адресу? - поинтересовалась судья.

- Месяц.

Как удалось выяснить KP.RU, с момента задержания Гуржия на него поработали в общей сложности три адвоката. И всех оплачивала возлюбленная Вероника.

Впрочем, в Мосгорсуде не нашли доводов для замены ареста на другую меру пресечения. Как минимум на ближайший месяц гражданин Украины останется в СИЗО. За сбыт наркотиков в значительном размере Олегу Гуржию грозит от 8 до 15 лет колонии. Но если будет доказано и финансирование ВСУ - гораздо больше.