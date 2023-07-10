«На импортные разработки больше опираться не будем»: что заявил Мишустин на «Иннопроме-2023»

В понедельник Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2023». Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В понедельник Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2023», проходящую в эти дни в Екатеринбурге. Компанию главе кабмина составили премьер Белоруссии Роман Головченко и премьер Казахстана Алихан Смаилов. Белоруссия в этом году стала страной-партнером выставки. Площадь ее экспозиции превысила 3 тысячи «квадратов», на которой представляют свою продукцию более 120 белорусских предприятий, в том числе такие автомобильные гиганты, как МАЗ и БЕЛАЗ.

Всего в этом году выставка собрала рекордное количество участников: в Екатеринбург приехали представители 35 стран и 25 регионов России. В общей сложности представлено более 700 компаний. К тому же параллельно с «Иннопромом» проходит VII Российско-Китайское ЭКСПО. Китайцы заняли 10 тысяч квадратных метров выставочной экспозиции. На выставку приехали 500 компаний из КНР.

Во время осмотра китайской экспозиции Мишустин, Головченко и Смаилов остановились у стенда компании DongFeng Motor Corporation, которая представила электрокроссовер VOYAN FREE и полностью электрический седан VOYAH PASSION. Компания сотрудничает с липецким предприятием, где ведется производство машин. Представители компании рассказали Мишустину, что намерены увеличить модельный ряд автомобилей, которые будут производиться в России.

- В Липецке производим бренд EVOLUTE: седан и кроссовер. И в третьем квартале мы добавим еще два кроссовера и семиместный микроавтобус. Все машины электрические, пробег от 400 до 550 километров на одной зарядке, - рассказали Мишустину.

Премьер также осмотрел автомобили китайской компании

Changan Motors, которая поставляет в Россию 14 моделей, но своего производства здесь пока не имеет.

Другое дело - белорусские самосвалы «Белаз». Самосвал, который презентовали Мишустину на «Иннопроме» был совместно разработан российскими и белорусскими инженерами. В этом году планируется наладить производство 30 машин, а дальше - расширять выпуск. Правда при этом представители компании попросили премьеров двух стран о государственной поддержке. Без этого, по их словам, конкуренцию с иностранцами не выдержать. Мишустин напомнил, что Россия и Белоруссия реализуют союзную программу по формированию единой промышленной политики. Уже утверждены 16 проектов на общую сумму почти 80 млрд. рублей.

Впечатлил Мишустина и отечественный электромобиль «Е-Нева», который производит «Обуховский завод». Автомобиль может разгоняться до 197 километров в час и проезжает на одной зарядке до 463 км. В машине есть круиз- контроль, система помощи водителю при перестроении и парковке, система распознавания дорожных знаков и контроль слепых зон. Серийное производство автомобиля должно начаться в 2026 году. Производство электромобилей Мишустин назвал одним из приоритетов в области транспорта. В прошлом году их массовый выпуск был налажен в Липецкой области. В этом году - в Москве. А в 2025 - планируется открытие площадки Татарстане.

На стенде Ульяновской области Мишустин осмотрел беспилотники, в том числе производства завода «Сигнал». Выпускаемые этим заводом беспилотники могут получать информацию, доставлять грузы весом до 15 кг, выполнять разные хозяйственные работы. Премьер рассказал, что в ближайшее время будет запущен национальный проект по беспилотникам. Мишустин отметил, что гражданские беспилотные авиасистемы могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг, а значит, их производство нужно расширять.

Мэр Москвы Сергей Собянин презентовал разработки московских промышленников - экзоскелет, предназначенный для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей, первый в мире гражданский беспилотный вертолет на водородном двигателе, а также октакоптер с водородными топливными элементами .

На стенде Росатома Мишустину показали 3D-принтер, который используется для ремонта военной техники в зоне СВО. Благодаря этому принтеру уже отремонтировали более 80 единиц техники, причем более 60 изделий были изготовлены с нуля в полевых условиях.

Выступая на пленарном заседании «Иннопрома», Мишустин заявил, что Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности.

- Нужно максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры. А значит, необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях, - заявил премьер.

Мишустин отметил, что за последние четыре года промышленное производство в России выросло на 7%. И в этом году рост продолжается.

- И это в условиях разрыва логистических цепочек и беспрецедентного санкционного давления, - обратил внимание премьер.