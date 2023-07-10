Жители Калифорнии начали партизанскую войну против беспилотных автомобилей

Мэрия Сан-Франциско на акции «партизан» никак не реагирует Фото: Shutterstock

В Сан-Франциско активизировала свою деятельность хорошо организованная группа противников беспилотных автомобилей.

В Калифорнии такие машины уже частично разрешены; некоторые компании используют их как такси и курьеров на колесах.

Но почему-то это понравилось не всем, и все больше и больше таких автомобилей стали застревать на улицах Сан-Франциско, создавая и без того частые пробки и заторы.

Начавшееся расследование показало, что машины попадают в специально расставленные ловушки, не позволявшие им двигаться дальше.

«Партизаны», называющие себя группировкой «Повстанцы свободных улиц», настаивают, что их целью являются улицы и проспекты, вообще свободные от автотранспорта, и как итог «конец доминирования автомобилей».

Первоначально предполагалось, что препятствия беспилотникам чинят разного рода транспортные компании, водители которых рискуют потерять работу при наступлении эры беспилотных машин. Но «Повстанцы свободных улиц» с ними ни как не связаны.

Мэрия Сан-Франциско на акции «партизан» никак не реагирует, более того, она намерена расширить зону, по которой беспилотные автомобили могут перевозить людей и грузы.