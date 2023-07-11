Как иностранные инвесторы продолжают развивать экономику России

В этом году площадка ПМЭФ стала зоной концентрации партнеров, стран-сателлитов и дружественных государств, кто вопреки санкциям, давлению ЕС и стран НАТО поддерживают Россию и продолжают развивать экономику нашей страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СОХРАНИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ

Предметом обсуждения экспертов стала, в том числе и непростая в силу международного гнета тема привлечения инвестиций в развитие бизнеса. Да, нашей экономике необходимы денежные вливания, но не от государства, а от частных инвесторов, и не в последнюю очередь от иностранных, кто вопреки санкциям продолжает поддерживать свои производства на территории России, рискуя своей репутацией и активами.

Исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) показывает, что 17% европейских компаний готовы увеличить финансирование своих проектов в России. 43% респондентов сообщили о росте оборота, 48% ответивших ожидают, что оборот их бизнеса в России увеличится в ближайшие три года.

Привлечение иностранных инвесторов как из стран-партнеров, так и из государств, с которыми скорее дрейфующие отношения, должно оставаться одним из направлений работы Центробанка России (ЦБ), заявила его председатель Эльвира Набиуллина еще в мае.

«Может быть, это немодно говорить сейчас. Но тем не менее привлечение иностранных инвесторов должно быть одним из направлений. Инвесторов надо привлекать из «дружественных» стран, да и из «недружественных», если они готовы вкладывать в российскую экономику», — цитировало РБК Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, нужно стараться максимально сохранить интегрированность российского финансового рынка в глобальный рынок, хотя он тоже изменился. Центробанк заметил появление «блоковости» не только в экономических вопросах, но и в финансовых, и это будет влиять на национальные финансовые рынки во многих странах, спрогнозировала глава ЦБ.

БИЗНЕСУ НЕОБХОДИМА ЗАЩИТА

«Великое размежевание капиталов», которое сегодня переживает мировая экономика, подчас принимает весьма любопытные формы, отметил в комментарии «Эксперту» независимый аналитик, автор telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. Еще пару лет назад сложно было бы себе представить, что, например, европейские инвесторы будут мимикрировать под китайцев или индусов, работая на рынке РФ через свои азиатские дочки или азиатских партнеров.

Но санкции и острое желание вывести застрявшие капиталы делают свое дело. Это явление, по всей видимости, стало столь масштабным, что на него обратил внимание даже Минфин. Однако тут дело не только в выводе капиталов.

Российский рынок в значительной степени теперь огорожен от мирового, и в условиях надвигающегося шторма уже может рассматриваться не как изгой, а как тихая гавань, пусть и слегка заболоченная. Так что, считает аналитик, интерес иностранных инвесторов к России сохранится, хотя он вряд ли будет сравним с 2000-ми и 2010-ми годами.

Бизнесом в России продолжают заниматься, в том числе представители стран, руководство которых значительно ухудшили с нами двусторонние отношения. Например, Франция. «Леруа Мерлен» и «Ашан» работают в штатном режиме.

Впрочем, как и французская группа компаний Sucden (крупный производитель сахара), компания «АгроТерра» (входит в топ-20 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России) и большое количество других менее известных предприятий с большим количеством зарубежных инвестиций.

Удерживать иностранных частных инвесторов, да и привлекать новых, становится все сложнее. Инвесторы хотят видеть не только отдачу своих вложений, но и в первую очередь защищенность своих прав, активов и интеллектуального капитала.

Непростая международная обстановка все чаще становится поводом для конфликтов среди акционеров или даже откровенного выдавливания партнеров из бизнеса под предлогом исключения недружественного элемента.

«Для привлечения инвесторов и создания условий для предпринимателей, когда они чувствуют себя свободно и хорошо в России, нужно им гарантировать защиту их прав», - отметил в программе «Цена вопроса» на радио «Москва FM» Евгений Скигин, инвестировавший миллионы долларов в крупнейшее российское предприятие по выращиванию и переработке конопли и других масличных, и в данный момент активно отстаивающий свои права учредителя, владельца и инвестора в крупном корпоративном споре, который уже сказался на производственной деятельности и кадровой политике предприятия.

История Евгения Скигина в этом смысле крайне показательна. Бизнесмен, получив опыт успешного развития технической конопли в Австралии и Европе, приложил немало усилий для возрождения этой отрасли в России. Вкладывал средства в селекцию, обучение персонала, развитие отрасли в целом. Всего за несколько лет вывел свое предприятие в число лидеров коноплеводства в России. Совместно с Агропромышленной ассоциацией коноплеводов (АПАК) до сих пор поддерживает профессиональное обучение профильных специалистов – агрономов, инженеров и механизаторов, однако, сейчас его компания погрязла в корпоративном конфликте. Ключевой инвестор отрасли под лозунгом «недружественности» был отстранен от управления компанией, что сильно повлияло на операционные и производственные процессы предприятия.

Конечно, в этом и других многих подробных случаях надо за любыми конъюнктурными заявлениями видеть главное: куда и кому идут деньги. Если они идут от иностранца в Россию на создание и функционирование предприятия — это плюс. Если эти же деньги перетекают в карман российского партнера, а производство встает или банкротится, — это минус.

Безусловно, государство обеспечивает возможность получения объективной информации о рисках при инвестировании, но ответственность за принятие финансовых решений целиком и полностью лежит на плечах инвестора, и когда возникает спорная корпоративная ситуация, как в случае с Евгением Скигином и партнером, то уповать приходится лишь на открытость и объективность правосудия.

Инвестор отмечает, что незащищенность предпринимателей – одна из ключевых проблем нашей страны. Люди вкладывают собственные деньги, используют самые передовые мировые технологии и оборудование, а их могут лишить управления бизнесом, воспользовавшись юридическими уловками. Хотя государству необходимо всеми силами защищать бизнес, который инвестирует в развитие экономики. И речь не только о законе о защите и поощрении капиталовложений, который основывается на стабилизационной оговорке. Инвесторы получают возможность реализовывать инвестиционные проекты, основываясь на гарантии государства не применять акты, которые могут ухудшить их положение. Но и об эффективности работы институтов защиты прав предпринимателей. И касается это правовой защиты не только иностранных инвесторов, но и вообще инвесторов. В конце концов смысл правового государства не в множественности и казуистике трактования норм, а в способности нормативно-правовой базы адекватно регулировать и оценивать действия хозяйствующих субъектов с точки зрения их добросовестности.

ПОРУЧЕНО УПРОСТИТЬ ВЪЕЗД

Причем власти понимают, что стране необходимы изменения, которые привлекут иностранных инвесторов в Россию. Так, 30 июня президент России Владимир Путин поручил правительству упростить въезд на территорию страны иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам. Поручение было дано по итогам встречи президента с членами организации «Деловая Россия» 26 мая.

Как следует из документа, кабмин должен до 1 августа проанализировать миграционное законодательство РФ и выявить существующие барьеры для въезда, пребывания и трудовой деятельности таких иностранных граждан. После проведения такого анализа правительство должно представить изменения в законодательство, упрощающие порядок выдачи виз и получения разрешений на работу.

Сегодня настало время пересмотреть отношение с теми нерезидентами, чьи компании и производства продолжают работать в России, обеспечивать рабочие места и активно участвовать в реализации национального плана по восстановлению экономики.